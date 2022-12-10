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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 02:30 | Обновлено 10 декабря 2022, 03:09
678
0

ФОТО. Месси наглядно показал всему миру, кто здесь GOAT

Капитан аргентинцев забил гол с пенальти в ворота Нидерландов на ЧМ

10 декабря 2022, 02:30 | Обновлено 10 декабря 2022, 03:09
678
0
ФОТО. Месси наглядно показал всему миру, кто здесь GOAT
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вечером 9 декабря состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.

Сборная Аргентины в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3) и вышла в полуфинал, где 13 декабря сыграет против команды Хорватии.

Капитан аргентинцев Лионель Месси, забив гол с пенальти, наглядно показал всему миру, кто здесь GOAT.

GOAT – это каламбур: одновременно и козел (goat) в переводе с английского, и лучший игрок всех времен (greatest of all time).

ФОТО. Месси наглядно показал всему миру, кто здесь GOAT

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Источник Sport.ua
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