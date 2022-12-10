ФОТО. Месси наглядно показал всему миру, кто здесь GOAT
Капитан аргентинцев забил гол с пенальти в ворота Нидерландов на ЧМ
Вечером 9 декабря состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.
Сборная Аргентины в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3) и вышла в полуфинал, где 13 декабря сыграет против команды Хорватии.
Капитан аргентинцев Лионель Месси, забив гол с пенальти, наглядно показал всему миру, кто здесь GOAT.
GOAT – это каламбур: одновременно и козел (goat) в переводе с английского, и лучший игрок всех времен (greatest of all time).
ФОТО. Месси наглядно показал всему миру, кто здесь GOAT
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