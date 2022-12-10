Вечером 9 декабря состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.

Сборная Аргентины в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3) и вышла в полуфинал, где 13 декабря сыграет против команды Хорватии.

Капитан аргентинцев Лионель Месси, забив гол с пенальти, наглядно показал всему миру, кто здесь GOAT.

GOAT – это каламбур: одновременно и козел (goat) в переводе с английского, и лучший игрок всех времен (greatest of all time).

ФОТО. Месси наглядно показал всему миру, кто здесь GOAT