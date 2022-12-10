ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола

Вечером 9 декабря состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Нидерландов и Аргентины.

Сборная Аргентины в серии послематчевых 11-метровых ударов нанесла поражение Нидерландам (2:2, пен. 4:3) и вышла в полуфинал, где 13 декабря сыграет против команды Хорватии.

Матч оказался очень нервным и эмоциональным. Нидерланды в конце основного времени отыграли два мяча благодаря дублю Ваута Вегхорста.

После матча лидер аргентинской сборной Лионель Месси прямо во время интервью неожиданно начал оскорблять Вергхорста, стоявшего недалеко.

Месси несколько раз повторил на испанском языке слова «Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo», что означает: «Что ты смотришь, дурак? Иди отсюда, дурак».

По информации Relevo, Вегхорст ждал Месси, чтобы обменяться футболками. А «десятка» аргентинцев отказался, потому что думал, что соперник хочет его в чем-то упрекнуть.

ВИДЕО (TyC Sports). Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола