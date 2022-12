ВИДЕО. Стеснительная звезда. Сака извинялся перед Бекхэмом за фото

Нападающий сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака попросил о фотографии легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма.

Легенда сборной Англии приехал в расположение сборной в Катаре и общался с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом и полузащитником Джеком Грилишем. Во время разговора к беседующим подходит Сака и говорит о своей просьбе бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед»: «Извините, что прерываю, можно с вами сфотографироваться?»

Сака выступает за сборную Англии с 2020 года. На чемпионате мира 2022 года в Катаре на счету нападающего три гола в трёх матчах. Дэвид Бекхэм сыграл 115 матчей за английскую национальную команду, в которых забил 17 мячей.

A very shy Bukayo Saka asking David Beckham for a picture during the England icon’s visit to their World Cup training base in Qatar recently. ❤️ #afc pic.twitter.com/2zj9CxgVpS