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Англия
07 декабря 2022, 14:22 | Обновлено 07 декабря 2022, 14:27
1161
0

ВИДЕО. Стеснительная звезда. Сака извинялся перед Бекхэмом за фото

Форвард не хотел мешать звезде

07 декабря 2022, 14:22 | Обновлено 07 декабря 2022, 14:27
1161
0
ВИДЕО. Стеснительная звезда. Сака извинялся перед Бекхэмом за фото

Нападающий сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака попросил о фотографии легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма.

Легенда сборной Англии приехал в расположение сборной в Катаре и общался с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом и полузащитником Джеком Грилишем. Во время разговора к беседующим подходит Сака и говорит о своей просьбе бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед»: «Извините, что прерываю, можно с вами сфотографироваться?»

Сака выступает за сборную Англии с 2020 года. На чемпионате мира 2022 года в Катаре на счету нападающего три гола в трёх матчах. Дэвид Бекхэм сыграл 115 матчей за английскую национальную команду, в которых забил 17 мячей.

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Дэвид Бекхэм Букайо Сака
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Источник Sport.ua
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