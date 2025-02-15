ФОТО. Как отпраздновали День Святого Валентина звезды футбола

Вчера весь Instagram был переполнен фото и видео празднования Дня Святого Валентина.

Топовые футболисты не стали исключением, как и их девушки/жены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поэтому мы решили сделать для вас подборку романтики, праздничных приятностей, красоты и юмора, которыми вчера был щедро усыплен футбольный Instagram.

Начинаем с поздравления Джорджины Родригес – идентично свою любовь поздравил и Криштиану, эпичное фото из прошлого:

Антонела Месси показала, как её поздравил GOAT:

У Левандовски всё стабильно:

Виктория и Дэвид Бекхэм загрузили в соцсеть много романтического контента:

У Рикардо Кака – настоящая красота:

Эрлинг Холанд вместо своей жены, которая подарила ему первенца совсем недавно, признается в любви к «Сити»:

У Рафиньи было красивое свидание с женой:

У жены Лаутаро Мартинеса клаусула не меньше 1 млрд евро:

Анхель Ди Мария в ресторане:

Бруна Ротта и Родриго претендуют на звание одной из самой жарких пар мирового футбола:

Серхио Рамос и Пилар Рубио показывают, что их любовь выдержит любые расстояния:

Пауло Дибала решил немного потроллить свою любимую Ориану Сабатини:

У Эдера Милитао наконец забыли о ссорах:

Хулиан Альварес поделился вот такой красотой с вайбом лета:

У Эндрика миллион фото с его возлюбленной Габриэли Мирандой:

Тибо Куртуа и Мишель Герциг хороши собой: