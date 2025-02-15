Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как отпраздновали День Святого Валентина звезды футбола
Другие новости
15 февраля 2025, 04:41 |
92
0

ФОТО. Как отпраздновали День Святого Валентина звезды футбола

Романтика, сердечки и красота

15 февраля 2025, 04:41 |
92
0
ФОТО. Как отпраздновали День Святого Валентина звезды футбола
Instagram. Праздник у Месси + Роналду и Джорджина

Вчера весь Instagram был переполнен фото и видео празднования Дня Святого Валентина.

Топовые футболисты не стали исключением, как и их девушки/жены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поэтому мы решили сделать для вас подборку романтики, праздничных приятностей, красоты и юмора, которыми вчера был щедро усыплен футбольный Instagram.

Начинаем с поздравления Джорджины Родригес – идентично свою любовь поздравил и Криштиану, эпичное фото из прошлого:

Антонела Месси показала, как её поздравил GOAT:

У Левандовски всё стабильно:

Виктория и Дэвид Бекхэм загрузили в соцсеть много романтического контента:

У Рикардо Кака – настоящая красота:

Эрлинг Холанд вместо своей жены, которая подарила ему первенца совсем недавно, признается в любви к «Сити»:

У Рафиньи было красивое свидание с женой:

У жены Лаутаро Мартинеса клаусула не меньше 1 млрд евро:

Анхель Ди Мария в ресторане:

Бруна Ротта и Родриго претендуют на звание одной из самой жарких пар мирового футбола:

Серхио Рамос и Пилар Рубио показывают, что их любовь выдержит любые расстояния:

Пауло Дибала решил немного потроллить свою любимую Ориану Сабатини:

У Эдера Милитао наконец забыли о ссорах:

Хулиан Альварес поделился вот такой красотой с вайбом лета:

У Эндрика миллион фото с его возлюбленной Габриэли Мирандой:

Тибо Куртуа и Мишель Герциг хороши собой:

По теме:
ВИДЕО. Скандальный футболист, который избивал жену, снова отец
ФОТО. Криштиану Роналду эпично поздравил Джорджину с Днем Святого Валентина
Футболист отправил 3 букета 3-м разным женщинам в День Святого Валентина
фото lifestyle Лионель Месси Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм Роберт Левандовски Кака Эрлинг Холанд Рафинья Диас Лаутаро Мартинес Анхель Ди Мария Родриго Гоес Серхио Рамос Эдер Милитао Тибо Куртуа Пауло Дибала Хулиан Альварес Эндрик
Максим Лапченко
Максим Лапченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какая зарплата будет у Винисиуса после нового контракта с Реалом
Футбол | 15 февраля 2025, 02:34 0
Известно, какая зарплата будет у Винисиуса после нового контракта с Реалом
Известно, какая зарплата будет у Винисиуса после нового контракта с Реалом

«Сливочные» решили приравнять зарплату Винисиуса к Мбаппе

Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Теннис | 14 февраля 2025, 17:35 27
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе

Алена разгромила Игу в двух сетах, одержав пятую победу в очных противостояниях

Угадай исход боя Беринчик - Дэвис и выиграй один из призов
Бокс | 14.02.2025, 10:10
Угадай исход боя Беринчик - Дэвис и выиграй один из призов
Угадай исход боя Беринчик - Дэвис и выиграй один из призов
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Бокс | 14.02.2025, 08:32
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом
Футбол | 14.02.2025, 21:50
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
13.02.2025, 18:10 11
Теннис
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 98
Футбол
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 8
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
13.02.2025, 03:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем