ФОТО. Как отпраздновали День Святого Валентина звезды футбола
Романтика, сердечки и красота
Вчера весь Instagram был переполнен фото и видео празднования Дня Святого Валентина.
Топовые футболисты не стали исключением, как и их девушки/жены.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Поэтому мы решили сделать для вас подборку романтики, праздничных приятностей, красоты и юмора, которыми вчера был щедро усыплен футбольный Instagram.
Начинаем с поздравления Джорджины Родригес – идентично свою любовь поздравил и Криштиану, эпичное фото из прошлого:
Антонела Месси показала, как её поздравил GOAT:
У Левандовски всё стабильно:
Виктория и Дэвид Бекхэм загрузили в соцсеть много романтического контента:
У Рикардо Кака – настоящая красота:
Эрлинг Холанд вместо своей жены, которая подарила ему первенца совсем недавно, признается в любви к «Сити»:
У Рафиньи было красивое свидание с женой:
У жены Лаутаро Мартинеса клаусула не меньше 1 млрд евро:
Анхель Ди Мария в ресторане:
Бруна Ротта и Родриго претендуют на звание одной из самой жарких пар мирового футбола:
Серхио Рамос и Пилар Рубио показывают, что их любовь выдержит любые расстояния:
Пауло Дибала решил немного потроллить свою любимую Ориану Сабатини:
У Эдера Милитао наконец забыли о ссорах:
Хулиан Альварес поделился вот такой красотой с вайбом лета:
У Эндрика миллион фото с его возлюбленной Габриэли Мирандой:
Тибо Куртуа и Мишель Герциг хороши собой:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сливочные» решили приравнять зарплату Винисиуса к Мбаппе
Алена разгромила Игу в двух сетах, одержав пятую победу в очных противостояниях