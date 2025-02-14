Артета нашел причину в большом количестве травмированных футболистов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травмы Кая Хаверца и других футболистов.

«Травма Хаверца? Это был лишь вопрос времени, как и у других футболистов. «Арсенал» остался без номинального форварда. У нас проблемы с Габриэлем Жезусом. Не буду даже говорить о Букайо Сака и Габриэле Мартинелли.

Мы прекрасно проводили сборы в Дубае, восстанавливали силы. А потом случилась эта травма – неожиданно.

Это вызов. Нужно его принять и двигаться вперед.

Если футболисты за два сезона проводят по 130 матчей, то любая травма – лишь вопрос времени. Сейчас нагрузка на игроков только растет.

Футболисты тренируются меньше, потому что матчей стало больше. Времени на тренировки просто нет. А это проблема, ведь мышцы не получают достаточной нагрузки. Тем более, тренировки – это еще и восстановление. Но времени нет», – сказал Артета.

Ранее стало известно, что Каю Хаверцу нужна операция на колене.