ФОТО. Все из-за ковида. На китайском ТВ транслируют ЧМ-2022 с фильтром

Жители Китайской Народной Республики получают интересную картинку с поединков Мундиаля. На китайском ТВ транслируют ЧМ-2022 с фильтром, добавляющим каждому человеку маску на лицо.

Таким образом, власти хотят убедить местное население, что жесткие ограничения до сих пор действуют во всем мире.

В Китае очень строгая политика, запрещающая показывать людей без защитных масок. Из-за этого Центральное телевидение (CCTV) транслирует встречи ЧМ-2022 с задержкой в ​​30 секунд и цензурой. Тамошние трансляторы не показывают фанатов без масок и избегают кадров больших толп на стадионе.