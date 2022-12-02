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  4. ФОТО. Все из-за ковида. На китайском ТВ транслируют ЧМ-2022 с фильтром
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 18:35 |
1178
2

ФОТО. Все из-за ковида. На китайском ТВ транслируют ЧМ-2022 с фильтром

Масочный режим – в первую очередь!

02 декабря 2022, 18:35 |
1178
2
ФОТО. Все из-за ковида. На китайском ТВ транслируют ЧМ-2022 с фильтром
FIFA World Cup

Жители Китайской Народной Республики получают интересную картинку с поединков Мундиаля. На китайском ТВ транслируют ЧМ-2022 с фильтром, добавляющим каждому человеку маску на лицо.

Таким образом, власти хотят убедить местное население, что жесткие ограничения до сих пор действуют во всем мире.

В Китае очень строгая политика, запрещающая показывать людей без защитных масок. Из-за этого Центральное телевидение (CCTV) транслирует встречи ЧМ-2022 с задержкой в ​​30 секунд и цензурой. Тамошние трансляторы не показывают фанатов без масок и избегают кадров больших толп на стадионе.

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Комментарии 2
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Mykhailo Stepanov
Раша-2
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+3
zhyr
Так як плодяться китайці, їм потрібно дозволити переходити на червоне і запливати за буйки. 
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-1
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