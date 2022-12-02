ФОТО. Все из-за ковида. На китайском ТВ транслируют ЧМ-2022 с фильтром
Масочный режим – в первую очередь!
Жители Китайской Народной Республики получают интересную картинку с поединков Мундиаля. На китайском ТВ транслируют ЧМ-2022 с фильтром, добавляющим каждому человеку маску на лицо.
Таким образом, власти хотят убедить местное население, что жесткие ограничения до сих пор действуют во всем мире.
В Китае очень строгая политика, запрещающая показывать людей без защитных масок. Из-за этого Центральное телевидение (CCTV) транслирует встречи ЧМ-2022 с задержкой в 30 секунд и цензурой. Тамошние трансляторы не показывают фанатов без масок и избегают кадров больших толп на стадионе.
So I thought it was BS that China’s govt broadcaster was censoring shots of fans at the World Cup due to lockdown anger back home. But it’s true.— Bill Birtles (@billbirtles) November 27, 2022
Here are live feeds from SBS & CCTV (which has a 32 second delay). As @DreyerChina explained, CCTV avoids crowd close ups: pic.twitter.com/wWui0cTdkC
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