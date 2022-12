ФОТО. Все из-за ковида. На китайском ТВ транслируют ЧМ-2022 с фильтром

Жители Китайской Народной Республики получают интересную картинку с поединков Мундиаля. На китайском ТВ транслируют ЧМ-2022 с фильтром, добавляющим каждому человеку маску на лицо.

Таким образом, власти хотят убедить местное население, что жесткие ограничения до сих пор действуют во всем мире.

В Китае очень строгая политика, запрещающая показывать людей без защитных масок. Из-за этого Центральное телевидение (CCTV) транслирует встречи ЧМ-2022 с задержкой в ​​30 секунд и цензурой. Тамошние трансляторы не показывают фанатов без масок и избегают кадров больших толп на стадионе.

So I thought it was BS that China’s govt broadcaster was censoring shots of fans at the World Cup due to lockdown anger back home. But it’s true.

Here are live feeds from SBS & CCTV (which has a 32 second delay). As ⁦@DreyerChina⁩ explained, CCTV avoids crowd close ups: pic.twitter.com/wWui0cTdkC