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  4. Линекер потроллил сборную Германии, переделав свою легендарную фразу
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 18:10 | Обновлено 02 декабря 2022, 18:43
1606
1

Линекер потроллил сборную Германии, переделав свою легендарную фразу

Немцы на этом чемпионате мира снова провалились

02 декабря 2022, 18:10 | Обновлено 02 декабря 2022, 18:43
1606
1
Линекер потроллил сборную Германии, переделав свою легендарную фразу
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер потроллил сборную Германии на ЧМ-2022, которая не смогла выйти из группы.

Линекер использовал свою же фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы. На этот раз она выглядела так:

«Футбол – это простая игра. 22 человека катают мяч 90 минут. А в конце концов выигрывают всегда немцы. Если они пройдут групповой этап», – написал Линекер в твиттере.

Отметим, что Линекер вместе со сборной Англии проиграл Германии на ЧМ-1990 в полуфинале по пенальти.

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Павло Костюк
Ха-ха-ха, троляка )
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