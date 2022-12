Линекер потроллил сборную Германии, переделав свою легендарную фразу

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер потроллил сборную Германии на ЧМ-2022, которая не смогла выйти из группы.

Линекер использовал свою же фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы. На этот раз она выглядела так:

«Футбол – это простая игра. 22 человека катают мяч 90 минут. А в конце концов выигрывают всегда немцы. Если они пройдут групповой этап», – написал Линекер в твиттере.

Отметим, что Линекер вместе со сборной Англии проиграл Германии на ЧМ-1990 в полуфинале по пенальти.

“Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win.” If they get through the group stage. pic.twitter.com/Svhay80Kw2