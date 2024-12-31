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  4. Матеус Кунья получил дисквалификацию за избиение сотрудника Ипсвича
Англия
31 декабря 2024, 16:05 |
365
1

Матеус Кунья получил дисквалификацию за избиение сотрудника Ипсвича

Также игрок должен заплатить 80 тысяч фунтов штрафа

31 декабря 2024, 16:05 |
365
1
Матеус Кунья получил дисквалификацию за избиение сотрудника Ипсвича
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Ипсвичем» состоялся 14 декабря, и гости одержали победу со счетом 1:2.

Как стало известно, Матеус Кунья после финального свистка ударил локтем в затылок сотрудника службы безопасности «Ипсвича». После этого между игроком и работником клуба возникла потасовка.

Кунья сорвал с сотрудника очки и оттолкнул его рукой в лицо.

Поскольку инцидент произошел уже после окончания матча, арбитр не вынес никаких санкций. Однако Футбольная ассоциация Англии наказала Кунью двухматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 80 тысяч фунтов.

Игрок пропустит матч чемпионата против «Ноттингем Форест» и кубковую встречу против «Бристоль Сити».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Матеус Кунья Вулверхэмптон дисквалификация Ипсвич
Олександр Сільченко Источник: BBC
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Комментарии 1
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Lulinnha
Поведение конечно отвратительное. Что-то не понравилось то лучше сказать. А так физические действия без особых на то причин это обычная глупость. 
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