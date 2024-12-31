Матеус Кунья получил дисквалификацию за избиение сотрудника Ипсвича

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Ипсвичем» состоялся 14 декабря, и гости одержали победу со счетом 1:2.

Как стало известно, Матеус Кунья после финального свистка ударил локтем в затылок сотрудника службы безопасности «Ипсвича». После этого между игроком и работником клуба возникла потасовка.

Кунья сорвал с сотрудника очки и оттолкнул его рукой в лицо.

Поскольку инцидент произошел уже после окончания матча, арбитр не вынес никаких санкций. Однако Футбольная ассоциация Англии наказала Кунью двухматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 80 тысяч фунтов.

Игрок пропустит матч чемпионата против «Ноттингем Форест» и кубковую встречу против «Бристоль Сити».

