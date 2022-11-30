Это успех. Австралия лишь второй раз в истории вышла в плей-офф ЧМ
Команда заняла второе место в группе
По итогам группового турнира ЧМ-2022 в квартете D сборная Австралии набрала 6 очков и вышла в плей-офф. Команда проиграла Франции, но обыграла Данию и Тунис.
Австралийская национальная команда вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года и лишь второй раз в истории.
В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Австралии, которая заняла 2-е место, сыграет с победителем группы C (Аргентина, Польша или Саудовская Аравия).
Australia have qualified for the World Cup knockout stage for the first time since 2006 and only the second time in their history.— Squawka (@Squawka) November 30, 2022
The Socceroos are bouncing. 🦘 https://t.co/mZEMrd5PVI
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года