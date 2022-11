Это успех. Австралия лишь второй раз в истории вышла в плей-офф ЧМ

По итогам группового турнира ЧМ-2022 в квартете D сборная Австралии набрала 6 очков и вышла в плей-офф. Команда проиграла Франции, но обыграла Данию и Тунис.

Австралийская национальная команда вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года и лишь второй раз в истории.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Австралии, которая заняла 2-е место, сыграет с победителем группы C (Аргентина, Польша или Саудовская Аравия).



Australia have qualified for the World Cup knockout stage for the first time since 2006 and only the second time in their history.



The Socceroos are bouncing. 🦘 https://t.co/mZEMrd5PVI