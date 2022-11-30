Это успех. Австралия лишь второй раз в истории вышла в плей-офф ЧМ

По итогам группового турнира ЧМ-2022 в квартете D сборная Австралии набрала 6 очков и вышла в плей-офф. Команда проиграла Франции, но обыграла Данию и Тунис.

Австралийская национальная команда вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года и лишь второй раз в истории.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Австралии, которая заняла 2-е место, сыграет с победителем группы C (Аргентина, Польша или Саудовская Аравия).

