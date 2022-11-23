Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун

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В группе G, как и на чемпионате мира-2018, в одной группе снова сыграют пятикратные чемпионы мира – сборная Бразилии, Сербия и Швейцария. На этот раз компанию им составит Камерун, в составе которого достаточно игроков из топ-клубов Европы. В общем, борьба за выход в плей-офф обещает быть интересной.

БРАЗИЛИЯ

Сборная Бразилии – пятикратный чемпион мира, что является рекордом. Однако после 2002 года «канаринья» не просто не смогла взять титул или же хотя бы сыграть в финале мундиаля. Бразильцы только раз с тех пор пробились дальше четвертьфинала. Да так пробились, что это стало национальным позором – легендарные 1:7 от Германии в полуфинале домашнего чемпионата мира 2014 года.

В 2018-м Бразилия формально сделала шаг назад – вылетела в четвертьфинале от Бельгии. Однако и соперник был сильный (пусть и ниже по классу Германии-2014), и по качеству игры «селесао», на самом деле, вполне соответствовала медальному уровню.

В Катар Бразилия едет с прекрасно укомплектованным во всех линиях составом. Букмекеры считают «канаринью» главным фаворитом мундиаля и это справедливая оценка их ростера. Однако после 2002 года кудесники мяча в плей-офф чемпионатов мира проиграли все матчи против европейских сборных. Подробность, о которой лучше не забывать, если вы слепо верите в непреодолимую силу Бразилии.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

C 20 июня 2016 года Тите возглавляет сборную Бразилии – поразительная стабильность для этой страны, учитывая, что из «селесао» могли уволить за меньшую провинность, чем вылет в четвертьфинале чемпионата мира.

Как клубный тренер Тите, в первую очередь, прославился с «Коринтиансом» – двукратный чемпион страны, победитель Копа Либертадорес и клубного чемпионата мира (2012 год, последний такой успех южноамериканских клубов).

Впечатляет и его статистика в сборной Бразилии: 57 побед при всего-то пяти поражениях в 76-ти матчах. Однако и выиграл-то Тите из турниров только Копа Америка-2019, если не считать отдельно взятых отборов к чемпионатам мира. Помимо мундиаля-2018, в неудачи Тите можно записать и поражение в финале Копа Америка 2021 года от Аргентины – по сути, второе место на турнире двух гигантов большим достижением восприниматься не может.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В раздевалке важнейшую роль, несомненно, сыграет Даниэль Алвес. Для того и брали 39-летнего футболиста, хотя и на поле он еще может принести пользу, что весной доказывал в «Барселоне». В 2018-м травмированного Дани Бразилии очень сильно не хватало.

Но очевидно, что все взгляды будут прикованы к Неймару. К нему можно относиться по-разному. Но вряд ли кто-то будет спорить, что это невероятно одаренный и талантливый футболист. Для которого это, по сути, последний реальный шанс привести сборную Бразилии к титулу чемпиона мира – в 2026-м ему будет 34. Место в команде сохранить еще реально, статус суперзвезды – очень вряд ли.

На ЧМ-2014 Неймара сломали колумбийцы в четвертьфинале. Но уровень той сборной Бразилии был таков, что вряд ли десятка сильно помогла бы команде избежать позора в полуфинале с немцами. На ЧМ-2018 Неймар бил рекорды по симуляциям и времени, проведенному лежа на газоне. Сейчас, говорят, что к 30 годам форвард повзрослел. По первой половине сезона в «ПСЖ» можно сделать вывод, что Неймар подходит к катарскому мундиалю в отличной игровой и ментальной форме.

Заявка

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Данило, Алекс Сандро, Бремер (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («УНАМ Пумас»).

Полузащитники: Бруно Гимарайнш («Ньюкасл»), Каземиро, Фред (оба – «Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»), Фабиньо («Ливерпуль»), Эвертон Рибейро («Фламенго»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Винисиус Жуниор, Родриго (оба – «Реал»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхем»), Рафинья («Барселона»), Габриэль Мартинелли, Габриэль Жезус (оба – «Арсенал»), Педро («Фламенго»).

Ориентировочный состав

Алиссон – Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро – Фред, Каземиро – Рафинья, Неймар, Винисиус – Жезус

Расписание матчей

24 ноября

Бразилия – Сербия (21:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

28 ноября

Бразилия – Швейцария (18:00 по киевскому времени, «Стадион 974»)

2 декабря

Камерун – Бразилия (21:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

Прогноз: первое место в группе

КАМЕРУН

Те, кто давно увлекаются футболом, подспудно ждут от Камеруна чуда а-ля чемпионат мира 1990 года, когда советский специалист Валерий Непомнящий вывел «Неукротимых львов» в четвертьфинал – со всеми шансами победить там Англию.

Однако суровая правда жизни и истории говорит о том, что камерунцы с тех пор сыграли на пяти мундиалях. Их статистика на тех турнирах: одна победа, четыре ничьи, 10 поражений, из которых семь подряд. От Камеруна куда больше ждешь каких-то скандалов с премиальными и драками игроков прямо на поле, а не хорошего результата. Соперники по группе у «Неукротимых львов», у которых есть лидеры в каждой линии, а атака количественно укомплектована очень интересно, слишком сильны, чтобы верить в выход африканцев в плей-офф.

На сам чемпионат мира в Катаре Камерун пробился с приключениями. Португалец Тони Консейсао вывел команду в стыки, но не смог выиграть домашний Кубок африканских наций – ограничились бронзой. Президент федерации тот самый Самюэль Это`О назначил главным тренером Ригобера Сонга и тот выиграл плей-офф у Алжира. Но как! Дома Камерун проиграл Алжиру 0:1, на выезде победил с тем же счетом (Шупо-Мотинг). В овертайме на 118-й минуте камерунцы пропустили от Тубы, но на четвертой компенсированной минуте Токо Экамби забил мяч, который вывел «Неукротимых львов» на чемпионат мира.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Ригобер Сонг

Ригобер Сонг – рекордсмен по матчам за сборную Камеруна, весьма колоритный, харизматичный и жесткий защитник. И суровый боец, так как смог победить аневризму головного мозга в 2016 году. Как тренер же он только начинается, хотя долго работал со сборными Камеруна разных возрастов и формаций (например, той, которая состояла только из игроков местного чемпионата).

Сонг пользуется авторитетом в команде, однако и состав у него слабее, чем у Бразилии, Швейцарии и Сербии, и сам камерунский специалист уступает коллегам.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Прекрасный сезон в «Наполи» проводит полузащитник Франк Замбо-Ангисса. Эрик Шупо-Мотинг внезапно стал достойной заменой Роберту Левандовскому в «Баварии» – перед чемпионатом мира много забивал и раздавал голевые передачи.

Однако ключевым игроком для сборной Камеруна выглядит Андре Онана из «Интера». Реально сильный даже по европейским меркам вратарь для Африки – это редкость. Онана был известен еще раньше – воспитанник «Барселоны» нашел себя в «Аяксе» и в 2019-м помог клубу пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Допинговая дисквалификация отняла у Андре целый год. Однако, набрав форму, он уже за первые два месяца сезона-2022/2023 усадил на скамейку запасных «Интера» клубную легенду Самира Хандановича. При всех скидках на возраст словенца – это дорогого стоит.

Заявка

Вратари: Андре Онана («Интер»), Дэвис Эпасси («Абха»), Симон Нгапандуэтнбу («Марсель»).

Защитники: Оливье Мбезо («Филадельфия»), Энсо Эбосс («Удинезе»), Нуу Толо («Сиэтл»), Коллинс Фай («Аль-Таи»), Жан-Шарль Кастеллетто («Нант»), Николя Нкулу («Арис»), Кристофер Ву («Ренн»).

Полузащитники: Оливье Нтчам («Суонси»), Пьер Кунде («Олимпиакос»), Мартин Онгла («Верона»), Самюэль Ум Гуэ («Мехелен»), Гаэль Ондуа («Ганновер»), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»), Муми Нгамалё («Динамо» М), Жером Нгом («Коломб Спортив»).

Нападающие: Брайан Мбеумо («Брентфорд»), Жорж-Кевин Нкуду («Бешикташ»), Кристиан Бассогог («Шанхай Шеньхуа»), Карл Токо Экамби («Лион»), Жан-Пьер Нсаме («Янг Бойз»), Венсан Абубакар («Аль-Наср»), Эрик Шупо-Мотинг («Бавария»), Суаибу Мару («Котон Спорт»).

Ориентировочный состав

Онана – Фаи, Кастеллетто, Нкулу, Толо – Нгамалё, Кунде, Замбо-Ангисса, Экамби – Абубакар, Шупо-Мотинг

Расписание матчей

24 ноября

Швейцария – Камерун (12:00 по киевскому времени, «Аль Джануб»)

28 ноября

Камерун – Сербия (12:00 по киевскому времени, «Аль Джануб»)

2 декабря

Камерун – Бразилия (21:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

Прогноз: четвертое место в группе

СЕРБИЯ

Сборная отдельной Сербии пробилась на третий чемпионат мира в своей истории. Ни в 2010-м, ни в 2018-м «орлам» не удалось выйти в плей-офф.

Но на нынешнюю команду в Сербии очень большие надежды. Экс-югославы неожиданно стали победителями своей отборочной группы, опередив Португалию. В решающем матче сербов устраивала только победа, и они ее добыли на 90-й минуте, хотя пропустили первыми.

Также Сербия выиграла свою группу в Лиге наций и поднялась в главный дивизион турнира. Соперники были непростыми – Норвегия с Эрлингом Холандом, Швеция и Словения.

У сербов во всех линиях есть представители ведущих европейских чемпионатов. Лучшие силы же сосредоточены в атаке, где есть топ-форварды Александар Митрович и Душан Влахович (и Лука Йович на подмене), талантливая десятка Душан Тадич, отличный центральный полузащитник Сергей Милинкович-Савич и умеющий точно подавать и простреливать с левого фланга Филип Костич.

Впрочем, и Митрович, и Влахович из-за травм в ноябре за свои клубы не играли. Возможно, им не удастся подготовиться к турниру наилучшим образом, а это уже снизит до минимума шансы сербов пробиться в плей-офф. Слишком многое зависит от форвардов и вообще игры впереди. В отборе к ЧМ-2022 Сербия забила 18 голов в восьми матчах, в Лиге наций – 13 голов в шести встречах. 14 результативных ударов, то есть почти половину, нанес лично Александар Митрович.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Драган Стойкович

Тренерская карьера Драгана Стойковича, звезды югославского футбола в качестве игрока, в Европе началась только в марте 2021 года. До того он работал в Японии и Китае.

Улучшения при нем в сборной Сербии – налицо. Костяк этой команды был собран несколько лет назад, но, например, на Евро-2020 «орлы» не смогли пробиться ни через отбор (без шансов проиграли конкуренцию сборным Украины и Португалии), ни через стыки Лиги наций.

Стойкович поставил команде яркий футбол. Сербы не стесняются играть с двумя девятками и ярко выраженной десяткой, что большая редкость по нынешним временам. Если вообще не уникальность.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Тадич

Напрашивался Александар Митрович – у него 50 голов за сборную, это национальный рекорд.

Таранный форвард «Фулхэма», который уже и в АПЛ показал себя успешным бомбардиром, умеет забивать. Однако для всей игры команды гораздо важнее Душан Тадич, без ассистов которого Митрович точно забивал бы меньше. Плеймейкер «Аякса» – это вымирающий вид классических «десяток». Когда он в хорошем настроении и не психует, то за игрой Тадича наблюдать одно удовольствие.

Заявка

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).

Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба — «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК).

Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александр Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радоньич («Торино»).

Ориентировочный состав

В. Милинкович-Савич – Миленкович, С. Митрович, Павлович – Джуричич, Гудель, С. Милинкович-Савич, Костич – Тадич – А. Митрович, Влахович

Расписание матчей

24 ноября

Бразилия – Сербия (21:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

28 ноября

Камерун – Сербия (12:00 по киевскому времени, «Аль Джануб»)

2 декабря

Сербия – Швейцария (21:00 по киевскому времени, «Стадион 974», Доха)

Прогноз: третье место в группе

ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцарцы едут на свой пятый подряд чемпионат мира. На четырех предыдущих «нейтралы» только раз не смогли пробиться в плей-офф. Примечательно, что это произошло на ЧМ-2010, когда швейцарцы смогли победить в стартовом туре будущего чемпиона монструозную сборную Испании, но дальше дело застопорилось. В 2006-м, 2014-м и 2018-м они стабильно вылетали в 1/8 финала, не забив в этих трех матчах ни одного гола – в том числе в серии пенальти против сборной Украины 16 лет назад. Также нельзя не отметить, что на ЧМ-2018 среди соперников Швейцарии тоже были сборные Бразилии (1:1) и Сербии (2:1).

По ходу отбора к ЧМ-2022 тяжело было представить, что «крестоносцы» пробьются на мундиаль напрямую. Однако сборная Италии после триумфа на Евро-2020 принялась терять очки в промышленных масштабах, а Жоржиньо не реализовал пенальти в обеих личных встречах со Швейцарией (0:0, 1:1). В итоге «крестоносцы» опередили итальянцев на два очка.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

Когда в августе 2021 года сменщиком Владимира Петковича в сборной Швейцарии стал Мурат Якин, то это сильно удивило. В 2014-м такое назначение выглядело бы логичным, ведь Якин отлично себя проявил как тренер в «Базеле». Однако потом Мурат уехал в московский «Спартак» и быстро понял, что этого лучше было не делать. Карьера швейцарского специалиста настолько пошла под откос, что он даже соглашался на работу во второлиговом «Шаффхаузене».

Можно говорить о везении, но Якин решил задачу выхода на чемпионат мира напрямую. Девять очков, набранных в Лиге наций в группе с Испанией, Португалией и Чехией – достойный результат. Примечательно, что Швейцария обыграла всех оппонентов во втором круге. Две победы добыты в сентябре, в том числе над Испанией в гостях. Якин подводит команду к чемпионату мира в хорошей форме и бодром расположении духа.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Джердан Шачири

Сборная Швейцарии уже много лет соответствует характеристике об очень крепкой и организованной команде, где есть исполнители хорошего уровня во всех линиях.

Джердан Шачири по-настоящему в звезду так и не вырос. «Бавария», «Интер», «Ливерпуль» – во всех этих больших клубах он не был на ведущих ролях. При этом Шачири приносил пользу сборной и в роли запасного грандов, и уже в качестве игрока «Чикаго».

А вот Гранит Джака, который выступает за сборную Швейцарии с 2011 года (Шачири – с 2010-го), в нынешнем сезоне словно реанимировал карьеру в «Арсенале» и готов вести за собой «крестоносцев» в качестве капитана.

Заявка

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Филипп Кен («РБ Зальцбург»), Йонас Омлин («Монпелье»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер, Эдемилсон Фернандеш (оба – «Майнц»).

Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»), Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф).

Нападающие: Брель Эмболо («Монако»), Джердан Шачири («Чикаго»), Ноа Окафор («РБ Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»).

Ориентировочный состав

Зоммер – Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес – Фройлер, Джака, Соу – Шачири, Эмболо, Окафор

Расписание матчей

24 ноября

Швейцария – Камерун (12:00 по киевскому времени, «Аль Джануб»)

28 ноября

Бразилия – Швейцария (18:00 по киевскому времени, «Лусаил Айконик»)

2 декабря

Сербия – Швейцария (21:00 по киевскому времени, «Стадион 974», Доха)

Прогноз: второе место в группе

Игорь ЯСЛИК

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