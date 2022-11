Саутгейт – рекордсмен сборной Англии по победам на крупных турнирах

Сегодня сборная Англии в первом туре чемпионата мира 2022 года в Катаре разгромила Иран со счетом 6:2. Для главного тренера англичан Гарета Саутгейта эта победа стала девятой на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы) во главе сборной Англии.

По этому показателю он стал рекордсменом, опередив легендарного Альфа Рэмси, на счету которого 8 побед. Рэмси возглавлял сборную Англии с 1963 по 1974 годы и привел ее к единственному большому титулу в истории – победе на домашнем ЧМ-1966.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Он вывел команду в полуфинал ЧМ-2018 и финал Евро-2020.

