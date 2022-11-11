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  4. Михаил ФИЛИМА: «В первый день для нас все сложилось достаточно удачно»
ITF
11 ноября 2022, 17:35 |
227
0

Михаил ФИЛИМА: «В первый день для нас все сложилось достаточно удачно»

Капитан сборной Украины – о двух победах над японками

11 ноября 2022, 17:35 |
227
0
Михаил ФИЛИМА: «В первый день для нас все сложилось достаточно удачно»
Арата Ямаока TENNIS Club. Катарина Завацкая и Михаил Филима

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима в комментарии Sport.ua рассказал о первом игровом дне матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

– Оба матча были очень сложными. В первом поединке была равная игра, был очень тяжелый гейм при счете 3:2 – Марта смогла только с седьмого брейкпойнта взять брейк. После столь длительного гейма было очень трудно удержать концентрацию, и она проиграла восемь мячей подряд. При счете 4:4 снова отдала свою подачу, но, к счастью, смогла морально вернуться в сет, сделала обратный брейк и затем очень уверенно отыграла тай-брейк, что позволило получить небольшое психологическое преимущество на второй сет.

Во второй партии снова была равная игра очень высокого уровня, и только в конце второго сета Марта смогла взять брейк и довести матч до логического завершения.

– Как оцените игру ее соперницы?
– Дои – хороший игрок, мы с командой просматривали ее игру до матча. Был тактический план, имелись небольшие коррективы на протяжении игры. Особенно в конце второго сета. Сначала Дои играла свою коронную игру, у нее есть несколько комбинаций, которые чаще всего приносят результат. А потом Мисаки чуть-чуть изменила свою тактику, надо было подстраиваться, и Марта это смогла сделать. Я очень доволен и благодарен ей за это.

– Во втором сете вам пришлось немного успокаивать Марту, что вы ей говорили?
– Немного было отрицательных эмоций, но это понятно. Был тяжелый первый сет, много классных розыгрышей во втором. Уже была усталость и физическая, и эмоциональная. И когда человек чувствует это напряжение и усталость, то становится более нервным. Наша работа – сделать все возможное, чтобы игрок смог контролировать эти эмоции. Есть моменты, когда нужно, чтобы эти эмоции вышли. Но лучше, чтобы это было быстро, затем удается сконцентрироваться на дальнейших розыгрышах и геймах.

– Ожидали ли такой стабильной игры от Завацкой?
– Как я говорил ранее, Катарина – это теннисистка высокого уровня, рейтинг не отражает действительный уровень ее игры. Когда команда рядом в паузах, капитан рядом – это ей помогает. Я был уверен, что она будет играть наравне с соперницей. Сначала были очень легкие геймы на подаче японки, она играла агрессивно, четко и без ошибок. А потом понемногу Катя обрела и уверенность, и ритм на подаче Учидзимы. И после успешного приема она уже доминировала в розыгрышах. Завацкая играла более правильно, что и нужно было показать против этой соперницы.

– В конце матча Катарина вроде жаловалась на боль в плече. Есть ли какие-нибудь проблемы с этим?
– Это не травма, а большая усталость после нагрузки. Было очень много длинных розыгрышей. И вы должны понимать, что это не просто одиночная игра, а игра за команду. Это еще больше придает давления, усталость приходит раньше. Поэтому я очень доволен, что ей удалось выиграть заключительный гейм, который был максимально напряженный. Сегодня достаточно удачно все для нас сложилось.

– Марта завтра играет первый матч, успели ли уже обсудить план на игру?
– Сегодня после матчей были восстановительные процедуры, а готовиться к матчам будем уже завтра на свежую голову. Есть плановая тренировка, затем есть время, чтобы обсудить тактику и план на игру.

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Людмила Киченок женская сборная Украины по теннису эксклюзив Михаил Филима Мисаки Дои Катарина Завацкая Марта Костюк Япония - Украина Моюка Учидзима Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Японии по теннису
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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