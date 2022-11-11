Япония – Украина – 0:1. Сложно, но можно. Костюк обыграла Дои

11 ноября женская сборная Украины начала матчевую встречу против команды Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В стартовой встрече лидер сборной Марта Костюк (WTA 70) в напряженных двух сетах смогла обыграть представительницу Японии Мисаки Дои (WTA 180) за 1 час и 51 минуту.

В первом сете украинка первой сделала брейк и вела со счетом 4:2, но проиграла 7 поинтов подряд и вскоре упустила преимущество, счет стал 4:5. Мисаки Дои подавала на сет, но Марта сделала брейк и затем успешно забрала свою подачу. Доля первой партии решилась на тай-брейке, где Костюк разгромила свою соперницу.

Второй сет получилась не менее нервным. Марта не реализовала в третьем гейме 2 брейк-поинта и уже в 4 гейме на своей подаче ей пришлось уходить с 3 брейк-поинтов. В 8 гейме Марта столкнулась с проблемами на своей подаче. Она спасла 2 скрытых сет-поинта, а уже в 9 сделала долгожданный брейк. 10 гейм второго сета стал последним в матче – Марта уверенно закрыла игру и принесла первое очко для сборной Украины в противостоянии с Японией.

Через 15-20 минут стартует второй матч – Катарина Завацкая встретится с Моюка Учидзамой.

Кубок Билли Джин Кинг. Плей-офф. Первый матч

Марта Костюк (Украина) – Мисаки Дои (Япония) – 7:6 (7:1), 6:4