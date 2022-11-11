Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму

11 ноября в Токио женская сборная Украины по теннису выиграла оба матча против команды Японии.

Во втором поединке игрового дня Катарина Завацкая (№339 WTA) в двух сетах разобралась с первым номером японок Моюкой Учидзимой (№105 WTA).

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Катарина Завацкая (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) – 7:6(3), 6:2

В последнем гейме Катарина смогла реализовать лишь пятый матчбол, отыграв при этом три брейкпоинта. До этого у соперницы не было не единого шанса взять подачу украинки.

Отметим, что Учидзима ранее выиграла все четыре матча за сборную, это было ее первое поражение в составе национальной команды.

В первом матче игрового дня Марта Костюк также в двух сетах одолела Мисаки Дои.

Теперь для общей победы в противостоянии с японками украинской команде будет достаточно набрать одно очко в субботних матчах. Завтра первыми на корт выйдут лидеры своих команд – Марта Костюк и Моюка Учидзима. Начало игрового дня в 06:00 по Киеву.

Япония – Украина – 0:2