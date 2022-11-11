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  4. Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
ITF
11 ноября 2022, 12:23 | Обновлено 11 ноября 2022, 12:31
1402
11

Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму

Украинки максимально успешно провели первый игровой день в Токио

11 ноября 2022, 12:23 | Обновлено 11 ноября 2022, 12:31
1402
11
Япония – Украина – 0:2. Завацкая в двух сетах переиграла Учидзиму
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

11 ноября в Токио женская сборная Украины по теннису выиграла оба матча против команды Японии.

Во втором поединке игрового дня Катарина Завацкая (№339 WTA) в двух сетах разобралась с первым номером японок Моюкой Учидзимой (№105 WTA).

Кубок Билли Джин Кинг. Плей-офф. Второй матч
Катарина Завацкая (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) – 7:6(3), 6:2

В последнем гейме Катарина смогла реализовать лишь пятый матчбол, отыграв при этом три брейкпоинта. До этого у соперницы не было не единого шанса взять подачу украинки.

Отметим, что Учидзима ранее выиграла все четыре матча за сборную, это было ее первое поражение в составе национальной команды.

В первом матче игрового дня Марта Костюк также в двух сетах одолела Мисаки Дои.

Теперь для общей победы в противостоянии с японками украинской команде будет достаточно набрать одно очко в субботних матчах. Завтра первыми на корт выйдут лидеры своих команд – Марта Костюк и Моюка Учидзима. Начало игрового дня в 06:00 по Киеву.

Япония – Украина – 0:2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Макс Максов
Молодці дівчата, дуже хороший початок!
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+4
Sashamar
Майже все. Одну з двох одиночних, що залишилися, дівчата точно виграють, тоді пару (де у японок перевага) можна не грати. Хоча... Он у іспанок була зіграна пара, Большова/Масарова тільки що виграли W100, а дві якійсь ноунеймові британки їх обіграли.
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+1
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Spectra
Молодцы! Удивила Завацкая, провела идеальный матч, только последний гейм, был непростой на подаче, все остальное слишком легко. А Марта никакой игры не показала, но проявила характер. Ждём завтра, надеюсь Марта заберет ещё очко, а потом можно еще сыграть пару.
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+1
Stanislav Matusevych
Дуже приємно, прокинувшись, побачити дві перемоги українок. Дівчата у складній ситуації зібралися і завтра повинні закрити матч на свою користь.
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0
Veter
Обескровленная  Украина попытается обыграть Японию. 
Так писали на  24  канал Спорт вчера.
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0
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