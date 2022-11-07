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Чемпионат Испании
Бетис
06.11.2022, FT 1 : 1
Севилья
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Испания
07 ноября 2022, 00:41 | Обновлено 07 ноября 2022, 01:37
32
0

Три удаления за матч. Бетис и Севилья в дерби заключили ничью

«Бетис» набрал 24 очка и входит в топ-4, зону Лиги чемпионов

07 ноября 2022, 00:41 | Обновлено 07 ноября 2022, 01:37
32
0
Три удаления за матч. Бетис и Севилья в дерби заключили ничью
ФК Бетис

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Бетис» сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1.

Сначала Хесус Навас забил в свои ворота, а затем у хозяев поля отличился Неманья Гудель.

В матче было зафиксировано три удаления. На 38-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве из-за удаления Гонсало Монтиэля. У «Бетиса» красные карточки получили Набиль Фекир и Борха Иглесиас.

«Бетис» набрал 24 очка и входит в топ-4, зону Лиги чемпионов. «Севилья» имеет 11 очков и находится в опасной зоне, на 17-й позиции.

Ла Лига. 13-й тур

Бетис – Севилья – 1:1

Голы: Хесус Навас, 43 (автогол) – Гудель, 82

Бетис: Браво, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес (Виллиан Жозе, 90), Вильям Карвалью (Гуардадо, 58), Родригес, Фекир, Иглесиас, Руибаль (Луис Энрике, 57).

Севилья: Буну, Монтьель, Гудель, Рекик, Акунья (Теллес, 46), Ракитич, Гомес, Ламела, Оливер Торрес (Эн-Несири, 50), Жордан (Дольберг, 78), Рафа Мир (Навас, 43).

Предупреждения: Акунья (38), Вильям Карвалью (45), Ламела (66), Гомес (70), Гудель (75), Луис Энрике (83), Теллес (83), Морено (88), Браво (90).

Удаления: Монтьель (38), Фекир (45), Иглесиас (49).

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Гудель (Севилья).
49’
Борха Иглесиас (Бетис) получает красную карточку.
45’
Набиль Фекир (Бетис) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Автогол забил Хесус Навас (Севилья).
38’
Гонсало Монтиель (Севилья) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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