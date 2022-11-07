Три удаления за матч. Бетис и Севилья в дерби заключили ничью
«Бетис» набрал 24 очка и входит в топ-4, зону Лиги чемпионов
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Бетис» сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1.
Сначала Хесус Навас забил в свои ворота, а затем у хозяев поля отличился Неманья Гудель.
В матче было зафиксировано три удаления. На 38-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве из-за удаления Гонсало Монтиэля. У «Бетиса» красные карточки получили Набиль Фекир и Борха Иглесиас.
«Бетис» набрал 24 очка и входит в топ-4, зону Лиги чемпионов. «Севилья» имеет 11 очков и находится в опасной зоне, на 17-й позиции.
Ла Лига. 13-й тур
Бетис – Севилья – 1:1
Голы: Хесус Навас, 43 (автогол) – Гудель, 82
Бетис: Браво, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес (Виллиан Жозе, 90), Вильям Карвалью (Гуардадо, 58), Родригес, Фекир, Иглесиас, Руибаль (Луис Энрике, 57).
Севилья: Буну, Монтьель, Гудель, Рекик, Акунья (Теллес, 46), Ракитич, Гомес, Ламела, Оливер Торрес (Эн-Несири, 50), Жордан (Дольберг, 78), Рафа Мир (Навас, 43).
Предупреждения: Акунья (38), Вильям Карвалью (45), Ламела (66), Гомес (70), Гудель (75), Луис Энрике (83), Теллес (83), Морено (88), Браво (90).
Удаления: Монтьель (38), Фекир (45), Иглесиас (49).
Видеообзор матча
95' ⏱⚽️ Full time— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) November 6, 2022
💚🖤 #ElGranDerbi 1-1 ⚪🔴#BetisDay pic.twitter.com/yUCas2bxIj
The points are shared in #ElGranDerbi. 🚨 pic.twitter.com/L7YZKWAbfG— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) November 6, 2022
События матча
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