Три удаления за матч. Бетис и Севилья в дерби заключили ничью

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Бетис» сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1.

Сначала Хесус Навас забил в свои ворота, а затем у хозяев поля отличился Неманья Гудель.

В матче было зафиксировано три удаления. На 38-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве из-за удаления Гонсало Монтиэля. У «Бетиса» красные карточки получили Набиль Фекир и Борха Иглесиас.

«Бетис» набрал 24 очка и входит в топ-4, зону Лиги чемпионов. «Севилья» имеет 11 очков и находится в опасной зоне, на 17-й позиции.

Ла Лига. 13-й тур

Бетис – Севилья – 1:1

Голы: Хесус Навас, 43 (автогол) – Гудель, 82

Бетис: Браво, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес (Виллиан Жозе, 90), Вильям Карвалью (Гуардадо, 58), Родригес, Фекир, Иглесиас, Руибаль (Луис Энрике, 57).

Севилья: Буну, Монтьель, Гудель, Рекик, Акунья (Теллес, 46), Ракитич, Гомес, Ламела, Оливер Торрес (Эн-Несири, 50), Жордан (Дольберг, 78), Рафа Мир (Навас, 43).

Предупреждения: Акунья (38), Вильям Карвалью (45), Ламела (66), Гомес (70), Гудель (75), Луис Энрике (83), Теллес (83), Морено (88), Браво (90).

Удаления: Монтьель (38), Фекир (45), Иглесиас (49).

Видеообзор матча

