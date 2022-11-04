Зинченко не сыграл. Арсенал минимально обыграл Цюрих
ПСВ выиграл у «Буде-Глимта»
3 ноября состоялись матчи 6-го тура Лиги Европы в группе А.
Лондонский «Арсенал» у себя на поле минимально обыграл швейцарский «Цюрих». Единственный гол в матче забил Киран Тирни на 17-й минуте игры. Украинский защитник Александр Зинченко на поле так и не появился.
В параллельном матче нидерландский ПСВ со счетом 2:1 обыграл норвежский «Буде-Глимт».
Первое место в группе А занял «Арсенал» с 15 очками, на втором позиции расположился ПСВ. Борьбу в Лиге конференций продолжит «Буде-Глимт», а «Цюрих» с 3 очками остался без евровесны.
Лига Европы. 6-й тур
Группа А. 3 ноября
«Арсенал» – «Цюрих» – 1:0
Гол: Тирни, 17
«Буде-Глимт» – ПСВ – 1:2
Голы: Жугель, 90+3 – Сампстед, 36 (автогол), Бакайоко, 52
🔝 of Group A 🙌— Arsenal (@Arsenal) November 3, 2022
We progress directly through to the @EuropaLeague round of 16 ✅ pic.twitter.com/GcdhoGbnf9
Schlusspfiff! Knappe 0:1-Niederlage gegen @Arsenal.#FCZüriÜberall #ARSFCZ #fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/Tm3FkLWOWw— FC Zürich (@fc_zuerich) November 3, 2022
Six games, thirteen points. 🔶— PSV (@PSV) November 3, 2022
See you after the winter break @europaleague! 😎#BODPSV #UEL pic.twitter.com/PmuPtw0o2n
Det er over for i år!— FK Bodø/Glimt (@Glimt) November 3, 2022
PSV var sterkest i Bodø, men vi er ikke ferdige 💪 pic.twitter.com/kGdKp5JJ6Z
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