Зинченко не сыграл. Арсенал минимально обыграл Цюрих

3 ноября состоялись матчи 6-го тура Лиги Европы в группе А.

Лондонский «Арсенал» у себя на поле минимально обыграл швейцарский «Цюрих». Единственный гол в матче забил Киран Тирни на 17-й минуте игры. Украинский защитник Александр Зинченко на поле так и не появился.

В параллельном матче нидерландский ПСВ со счетом 2:1 обыграл норвежский «Буде-Глимт».

Первое место в группе А занял «Арсенал» с 15 очками, на втором позиции расположился ПСВ. Борьбу в Лиге конференций продолжит «Буде-Глимт», а «Цюрих» с 3 очками остался без евровесны.

Лига Европы. 6-й тур

Группа А. 3 ноября

«Арсенал» – «Цюрих» – 1:0

Гол: Тирни, 17

«Буде-Глимт» – ПСВ – 1:2

Голы: Жугель, 90+3 – Сампстед, 36 (автогол), Бакайоко, 52

🔝 of Group A 🙌



We progress directly through to the @EuropaLeague round of 16 ✅ pic.twitter.com/GcdhoGbnf9