Лига Европы04 ноября 2022, 04:12 | Обновлено 04 ноября 2022, 04:23
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Арсенал – Цюрих – 1:0. Зинченко в резерве. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги Европы
04 ноября 2022, 04:12 | Обновлено 04 ноября 2022, 04:23
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В матче 6-го тура Лиги Европы английский «Арсенал» победил швейцарский «Цюрих» со счетом 1:0.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матча оставался в резерве.
Единственный гол в матче забил Киран Тирни на 17-й минуте.
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Арсенал – Цюрих – 1:0. Зинченко в резерве. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Киран Тирни, 17 мин.
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Киран Тирни (Арсенал).
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