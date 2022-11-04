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Лига Европы
Арсенал
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Лига Европы
04 ноября 2022, 04:12 | Обновлено 04 ноября 2022, 04:23
104
0

Арсенал – Цюрих – 1:0. Зинченко в резерве. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги Европы

04 ноября 2022, 04:12 | Обновлено 04 ноября 2022, 04:23
104
0
Арсенал – Цюрих – 1:0. Зинченко в резерве. Видео гола и обзор матча
ФК Арсенал

В матче 6-го тура Лиги Европы английский «Арсенал» победил швейцарский «Цюрих» со счетом 1:0.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко весь матча оставался в резерве.

Единственный гол в матче забил Киран Тирни на 17-й минуте.

Арсенал – Цюрих – 1:0. Зинченко в резерве. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Киран Тирни, 17 мин.

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Киран Тирни (Арсенал).
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Цюрих Лига Европы Арсенал Лондон Александр Зинченко видео голов и обзор Киран Тирни
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Источник Sport.ua
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