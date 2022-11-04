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Лига Европы
04 ноября 2022, 10:40 |
89
0

Микель АРТЕТА: «Нам важно успешно играть и в Лиге Европы, и в АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал выступление команды в ЛЕ

04 ноября 2022, 10:40 |
89
0
Микель АРТЕТА: «Нам важно успешно играть и в Лиге Европы, и в АПЛ»
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Цюрихом» в матче 6-го тура Лиги Европы:

«Думаю, мы были достаточно хороши. Тирни показал зрелость. Он уважает те решения, что мы принимаем. Он сейчас играет много и выглядел очень хорошо в этом матче.

Каждый должен быть готов. У нас не такой большой состав. Вы видите, что все получают достаточно минут. Нам важна и Лига Европы, и чемпионат Англии.

По травме Томиясу нет информации. Мы не знаем. Есть мышечные проблемы, рисковать не хотим».

Отметим, что матч между «Арсеналом» и «Цюрихом» завершился минимальной победой лондонцев – 1:0.

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Источник ФК Арсенал Лондон
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