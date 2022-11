Определены претенденты на гол тура в Лиге чемпионов

Пресс-служба Европейского футбольного союза назвала футболистов, чьи голы в матчах 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов претендуют на звание лучшего на неделе.

Борьбу за престижное признание поведут гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче с «Ювентусом» (2:1), точный удар-красавец форварда «Баварии» Эрика-Максима Шупо-Мотинга в игре с «Интером» (2:0), гол полузащитника «Бенфики» Жоау Мариу в поединке с «Маккаби» (6:1) и точный «выстрел» хавбека «Селтика» Жоты Невеша в ворота мадридского «Реала» (5:1) прямым ударом со штрафного.

