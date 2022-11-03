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Лига чемпионов
03 ноября 2022, 10:56 | Обновлено 03 ноября 2022, 11:09
339
0

Определены претенденты на гол тура в Лиге чемпионов

Лучший из лучших будет выбран среди четырех номинантов

03 ноября 2022, 10:56 | Обновлено 03 ноября 2022, 11:09
339
0
Определены претенденты на гол тура в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жота Невеш

Пресс-служба Европейского футбольного союза назвала футболистов, чьи голы в матчах 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов претендуют на звание лучшего на неделе.

Борьбу за престижное признание поведут гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче с «Ювентусом» (2:1), точный удар-красавец форварда «Баварии» Эрика-Максима Шупо-Мотинга в игре с «Интером» (2:0), гол полузащитника «Бенфики» Жоау Мариу в поединке с «Маккаби» (6:1) и точный «выстрел» хавбека «Селтика» Жоты Невеша в ворота мадридского «Реала» (5:1) прямым ударом со штрафного.

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видео голов и обзор Лига чемпионов Эрик Шупо-Мотинг Килиан Мбаппе Жота Невеш Жоау Мариу
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Источник УЕФА
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