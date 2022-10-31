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  4. Датчанка снялась с 80-тысячника во Франции из-за курьезных ошибок судей
ITF
31 октября 2022, 08:30 |
215
0

Датчанка снялась с 80-тысячника во Франции из-за курьезных ошибок судей

Клара Таусон в знак протеста не продолжила игру

31 октября 2022, 08:30 |
215
0
Датчанка снялась с 80-тысячника во Франции из-за курьезных ошибок судей
Instagram. Клара Таусон

Датская теннисистка Клара Таусон (WTA 135) снялась с полуфинального матча 80-тысячника в Пуатье (Франция) из-за курьезных ошибок судей.

Таким образом она выразила протест против работы судей.

По ходу матча они не зафиксировали аут после удара соперницы Таусон – Петры Марчинко (Хорватяи, WTA 196). Вскоре удар Клары рефери посчитали аутом, с чем Таусон была явно не согласна.

ITF W80 Пуатье. Хард в помещении. Полуфинал

Клара Таусон (Дания) – Петра Марчинко (Хорватия) – 6:3, 1:6, 1:2 (RET., Таусон)

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Клара Таусон судейство Петра Марчинко ITF Пуатье снятие с чемпионата
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