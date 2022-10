Датчанка снялась с 80-тысячника во Франции из-за курьезных ошибок судей

Датская теннисистка Клара Таусон (WTA 135) снялась с полуфинального матча 80-тысячника в Пуатье (Франция) из-за курьезных ошибок судей.

Таким образом она выразила протест против работы судей.

По ходу матча они не зафиксировали аут после удара соперницы Таусон – Петры Марчинко (Хорватяи, WTA 196). Вскоре удар Клары рефери посчитали аутом, с чем Таусон была явно не согласна.

ITF W80 Пуатье. Хард в помещении. Полуфинал

Клара Таусон (Дания) – Петра Марчинко (Хорватия) – 6:3, 1:6, 1:2 (RET., Таусон)

A tearful Clara Tauson hugs her opponent Petra Marcinko after retiring in protest from the $80K in Poitiers after a series of obvious bad calls at key points in the second and third sets. pic.twitter.com/9gm2Gy3RAg