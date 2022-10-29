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29 октября 2022, 18:43 | Обновлено 29 октября 2022, 19:03
651
0

Кухаревич забил во втором матче подряд в чемпионата Шотландии

Николай отличился во встрече против «Сент-Миррена»

29 октября 2022, 18:43 | Обновлено 29 октября 2022, 19:03
651
0
Кухаревич забил во втором матче подряд в чемпионата Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

Украинский форвард Николай Кухаревич забил второй гол за шотландский клуб «Хиберниан».

В матче 13-го тура украинец поразил ворота «Сент-Миррена» (3:0).

Отметим, что в предыдущем туре Кухаревич отличился во встрече с «Сент-Джонстона», за который выступает другой украинец Максим Кучерявый.

После этого матча «Хиберниан» обошел «Сент-Миррен» в турнирной таблице и находится в лидерской группе.

Чемпионат Шотландии. 13-й тур

«Хиберниан» – «Сент-Миррен» – 3:0
Голы: Бойл (45+4), Кухаревич (63), Хендерсон (67).

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Сент-Миррен Хиберниан (Шотландия) чемпионат Шотландии по футболу Николай Кухаревич
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Источник Sport.ua
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