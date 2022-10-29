Кухаревич забил во втором матче подряд в чемпионата Шотландии
Николай отличился во встрече против «Сент-Миррена»
Украинский форвард Николай Кухаревич забил второй гол за шотландский клуб «Хиберниан».
В матче 13-го тура украинец поразил ворота «Сент-Миррена» (3:0).
Отметим, что в предыдущем туре Кухаревич отличился во встрече с «Сент-Джонстона», за который выступает другой украинец Максим Кучерявый.
После этого матча «Хиберниан» обошел «Сент-Миррен» в турнирной таблице и находится в лидерской группе.
Чемпионат Шотландии. 13-й тур
«Хиберниан» – «Сент-Миррен» – 3:0
Голы: Бойл (45+4), Кухаревич (63), Хендерсон (67).
MYKOLA MAKES IT 2-0 TO THE HIBEES! pic.twitter.com/S6k7IxH8h4— Hibernian Football Club (@HibernianFC) October 29, 2022
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