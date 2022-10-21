ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол за шотландский Хиберниан
Украинский форвард открыл счет в матче против «Сент Джонстона»
Украинский форвард Николай Кухаревич забил первый гол за шотландский клуб «Хиберниан».
Кухаревич открыл счет на 35-й минуте (1:0) в матче чемпионата Шотландии против «Сент-Джонстона», за который выступает другой украинец Максим Кучерявый (заявлен на игру в резерве).
Теперь у Кухаревича в активе 6 матчей и 1 гол в текущем сезоне за «Хиберниан». Он играет в этом клубе на правах аренды из французского «Труа».
ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол за шотландский Хиберниан
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