Украинский форвард Николай Кухаревич забил первый гол за шотландский клуб «Хиберниан».

Кухаревич открыл счет на 35-й минуте (1:0) в матче чемпионата Шотландии против «Сент-Джонстона», за который выступает другой украинец Максим Кучерявый (заявлен на игру в резерве).

Теперь у Кухаревича в активе 6 матчей и 1 гол в текущем сезоне за «Хиберниан». Он играет в этом клубе на правах аренды из французского «Труа».

ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол за шотландский Хиберниан