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21 октября 2022, 22:25 | Обновлено 21 октября 2022, 22:46
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ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол за шотландский Хиберниан

Украинский форвард открыл счет в матче против «Сент Джонстона»

21 октября 2022, 22:25 | Обновлено 21 октября 2022, 22:46
400
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ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол за шотландский Хиберниан
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

Украинский форвард Николай Кухаревич забил первый гол за шотландский клуб «Хиберниан».

Кухаревич открыл счет на 35-й минуте (1:0) в матче чемпионата Шотландии против «Сент-Джонстона», за который выступает другой украинец Максим Кучерявый (заявлен на игру в резерве).

Теперь у Кухаревича в активе 6 матчей и 1 гол в текущем сезоне за «Хиберниан». Он играет в этом клубе на правах аренды из французского «Труа».

ВИДЕО. Кухаревич забил первый гол за шотландский Хиберниан

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Николай Кухаревич Хиберниан Шотландия Сент-Джонстон чемпионат Шотландии по футболу Максим Кучерявый
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Источник Sport.ua
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