Кухаревич отметил ассистом дебют за Хиберниан
Украинец провел первую игру в шотландской Премьер-лиге
Дебют 21-летнего нападающего Николая Кухаревича за «Хиберниан» пришелся на домашнюю игру команды в 8-м туре чемпионата Шотландии с «Абердином». Встреча завершилась победой новой команды украинца со счетом 3:1. Сам Кухаревич приложил руку к выигрышу «Хиберниана».
Начав встречу в стартовом составе, Николай на 73-й минуте помог отличиться Кэмпбеллу, который оформил дубль и, как оказалось, установил окончательный счет в игре. На 86-й минуте Кухаревич был заменен.
В таблице шотландской Премьер-лиги «Хиберниан» поднялся на 4 место с 11 очками. 1 октября Кухаревич и Ко сыграют на выезде с «Росс Каунти».
Напомним, Николай Кухаревич не так давно стал игроком «Хиберниана», будучи арендованным у французского «Труа».
Чемпионат Шотландии. 8-й тур
«Хиберниан» - «Абердин» - 3:1
Голы: Дюк, 4 (0:1). Бойл, 45+1 с пенальти (1:1). Кэмпбелл, 62 (2:1). Кэмпбелл, 73 (3:1).
Удален Скейлс, 44 («Абердин»).
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