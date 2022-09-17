Кухаревич отметил ассистом дебют за Хиберниан

Дебют 21-летнего нападающего Николая Кухаревича за «Хиберниан» пришелся на домашнюю игру команды в 8-м туре чемпионата Шотландии с «Абердином». Встреча завершилась победой новой команды украинца со счетом 3:1. Сам Кухаревич приложил руку к выигрышу «Хиберниана».

Начав встречу в стартовом составе, Николай на 73-й минуте помог отличиться Кэмпбеллу, который оформил дубль и, как оказалось, установил окончательный счет в игре. На 86-й минуте Кухаревич был заменен.

В таблице шотландской Премьер-лиги «Хиберниан» поднялся на 4 место с 11 очками. 1 октября Кухаревич и Ко сыграют на выезде с «Росс Каунти».

Напомним, Николай Кухаревич не так давно стал игроком «Хиберниана», будучи арендованным у французского «Труа».

Чемпионат Шотландии. 8-й тур

«Хиберниан» - «Абердин» - 3:1

Голы: Дюк, 4 (0:1). Бойл, 45+1 с пенальти (1:1). Кэмпбелл, 62 (2:1). Кэмпбелл, 73 (3:1).

Удален Скейлс, 44 («Абердин»).