Кухаревич рассказал, почему перешел в шотландский Хиберниан
В «Левене» украинца устраивало не все
21-летний украинский нападающий Николай Кухаревич, контракт которого принадлежит французскому «Труа», рассказал о переходе в шотландский «Хиберниан».
– В Бельгии меня устраивало все, кроме собственного игрового времени. Я хорошо влился в коллектив, получал удовольствие от тренировочного процесса. Считаю, что заслуживал больше игрового времени, чем имел.
Хотя я также понимаю, что когда выбор стоит между воспитанником клуба и арендованным игроком, то всегда в приоритете будет первый.
– Как возник вариант с шотландским Хибернианом?
– С новой командой мне помогли мои агенты и структура «City Group». Некоторое время подумал, но все же решил, что так будет лучше для развития моей карьеры.
Сейчас я еще нахожусь в Бельгии, потому что жду получения рабочей визы в Шотландию. Хочу уже как можно быстрее присоединиться к команде, но еще нужна где-то неделя времени.
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