Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кухаревич рассказал, почему перешел в шотландский Хиберниан
Другие новости
04 сентября 2022, 14:11 |
588
0

Кухаревич рассказал, почему перешел в шотландский Хиберниан

В «Левене» украинца устраивало не все

04 сентября 2022, 14:11 |
588
0
Кухаревич рассказал, почему перешел в шотландский Хиберниан
ФК Левен. Николай Кухаревич

21-летний украинский нападающий Николай Кухаревич, контракт которого принадлежит французскому «Труа», рассказал о переходе в шотландский «Хиберниан».

– В Бельгии меня устраивало все, кроме собственного игрового времени. Я хорошо влился в коллектив, получал удовольствие от тренировочного процесса. Считаю, что заслуживал больше игрового времени, чем имел. 

Хотя я также понимаю, что когда выбор стоит между воспитанником клуба и арендованным игроком, то всегда в приоритете будет первый.

– Как возник вариант с шотландским Хибернианом?
– С новой командой мне помогли мои агенты и структура «City Group». Некоторое время подумал, но все же решил, что так будет лучше для развития моей карьеры.

Сейчас я еще нахожусь в Бельгии, потому что жду получения рабочей визы в Шотландию. Хочу уже как можно быстрее присоединиться к команде, но еще нужна где-то неделя времени.

По теме:
Барселона отклонила 15-миллионное предложение по Гризманну
ОФИЦИАЛЬНО. Шотландский клуб арендовал Кухаревича
ОФИЦИАЛЬНО. Челси взял в аренду полузащитника у Ювентуса
Хиберниан Шотландия аренда игрока чемпионат Шотландии по футболу Труа Николай Кухаревич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 450 российских солдат, 15 танков и 27 ББМ
Война | 04 сентября 2022, 11:11 1
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 450 российских солдат, 15 танков и 27 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 450 российских солдат, 15 танков и 27 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
Футбол | 03 сентября 2022, 22:01 8
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол

Украинский хавбек забил во втором матче кряду

Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Баскетбол | 03.09.2022, 19:52
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Эпицентр – Полесье – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.09.2022, 11:57
Эпицентр – Полесье – 1:2. Видео голов и обзор матча
Эпицентр – Полесье – 1:2. Видео голов и обзор матча
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Футбол | 04.09.2022, 11:10
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
03.09.2022, 16:46 15
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд был катастрофой, сейчас он готов разрывать АПЛ»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд был катастрофой, сейчас он готов разрывать АПЛ»
02.09.2022, 19:53 2
Футбол
Италия повержена! Украина завоевала путевку на Всемирные пляжные игры
Италия повержена! Украина завоевала путевку на Всемирные пляжные игры
02.09.2022, 21:12 4
Футбол
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47 1
Бокс
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
02.09.2022, 12:39 5
Бокс
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
02.09.2022, 11:25 20
Теннис
Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»
Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»
04.09.2022, 04:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности