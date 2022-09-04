Кухаревич рассказал, почему перешел в шотландский Хиберниан

21-летний украинский нападающий Николай Кухаревич, контракт которого принадлежит французскому «Труа», рассказал о переходе в шотландский «Хиберниан».

– В Бельгии меня устраивало все, кроме собственного игрового времени. Я хорошо влился в коллектив, получал удовольствие от тренировочного процесса. Считаю, что заслуживал больше игрового времени, чем имел.

Хотя я также понимаю, что когда выбор стоит между воспитанником клуба и арендованным игроком, то всегда в приоритете будет первый.

– Как возник вариант с шотландским Хибернианом?

– С новой командой мне помогли мои агенты и структура «City Group». Некоторое время подумал, но все же решил, что так будет лучше для развития моей карьеры.

Сейчас я еще нахожусь в Бельгии, потому что жду получения рабочей визы в Шотландию. Хочу уже как можно быстрее присоединиться к команде, но еще нужна где-то неделя времени.