ОФИЦИАЛЬНО. Шотландский клуб арендовал Кухаревича

Шотландский клуб «Хиберниан» сообщил о том, что взял в аренду украинского нападающего «Труа» Николая Кухаревича при условии получения международного разрешения и разрешения на работу.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.

Отметим, что Кухаревич летом прошлого года перешел во французский клуб из «Руха» за 300 тысяч евро, но весь сезон отыграл в аренде в бельгийском «Левене» (11 матчей без результативных действий).

«Хиберниан» выступает в элитном первенстве Шотландии, в новом сезоне после пяти туров идет на восьмой позиции (из 12 команд) с пятью набранными очками.