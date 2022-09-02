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Франция
02 сентября 2022, 10:38 | Обновлено 02 сентября 2022, 10:44
941
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шотландский клуб арендовал Кухаревича

Украинец отправляется на сезон в «Хиберниан»

02 сентября 2022, 10:38 | Обновлено 02 сентября 2022, 10:44
941
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шотландский клуб арендовал Кухаревича
ФК Левен

Шотландский клуб «Хиберниан» сообщил о том, что взял в аренду украинского нападающего «Труа» Николая Кухаревича при условии получения международного разрешения и разрешения на работу.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.

Отметим, что Кухаревич летом прошлого года перешел во французский клуб из «Руха» за 300 тысяч евро, но весь сезон отыграл в аренде в бельгийском «Левене» (11 матчей без результативных действий).

«Хиберниан» выступает в элитном первенстве Шотландии, в новом сезоне после пяти туров идет на восьмой позиции (из 12 команд) с пятью набранными очками. 

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Источник ФК Хиберниан
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