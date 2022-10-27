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  4. Байндл – в 1/4 финала турнира в Испании, где сыграет с обидчицей Калининой
WTA
27 октября 2022, 17:36 | Обновлено 27 октября 2022, 18:37
382
1

Байндл – в 1/4 финала турнира в Испании, где сыграет с обидчицей Калининой

Катерина одержала вторую победу в Лес-Франкесес-дель-Вальес

27 октября 2022, 17:36 | Обновлено 27 октября 2022, 18:37
382
1
Байндл – в 1/4 финала турнира в Испании, где сыграет с обидчицей Калининой
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) пробилась в 1/4 финала хардового турнира серии ITF W100 в Испании.

Во втором раунде украинка переиграла 30-летнюю испанку Ивон Кавалье-Реймерс (№299 WTA).

Лес-Франкесес-дель-Вальес. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Ивон Кавалье-Реймерс (Испания) – 6:2, 7:5

В четвертьфинале Байндл сыграет с обладательницей уайлд-кард Андреа Ласаро Гарсией из Испании (№273 WTA), которая в первом круге остановила другую украинку Ангелину Калинину.

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Катерина Байндл (Козлова) Ивон Кавалье-Реймерс ITF Лес-Франкесес-дель-Вальес
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Молодець, треба помститися за Гелю!
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