Байндл – в 1/4 финала турнира в Испании, где сыграет с обидчицей Калининой

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) пробилась в 1/4 финала хардового турнира серии ITF W100 в Испании.

Во втором раунде украинка переиграла 30-летнюю испанку Ивон Кавалье-Реймерс (№299 WTA).

Лес-Франкесес-дель-Вальес. Второй круг

Катерина Байндл (Украина) – Ивон Кавалье-Реймерс (Испания) – 6:2, 7:5

В четвертьфинале Байндл сыграет с обладательницей уайлд-кард Андреа Ласаро Гарсией из Испании (№273 WTA), которая в первом круге остановила другую украинку Ангелину Калинину.