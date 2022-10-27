Байндл – в 1/4 финала турнира в Испании, где сыграет с обидчицей Калининой
Катерина одержала вторую победу в Лес-Франкесес-дель-Вальес
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) пробилась в 1/4 финала хардового турнира серии ITF W100 в Испании.
Во втором раунде украинка переиграла 30-летнюю испанку Ивон Кавалье-Реймерс (№299 WTA).
Лес-Франкесес-дель-Вальес. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Ивон Кавалье-Реймерс (Испания) – 6:2, 7:5
В четвертьфинале Байндл сыграет с обладательницей уайлд-кард Андреа Ласаро Гарсией из Испании (№273 WTA), которая в первом круге остановила другую украинку Ангелину Калинину.
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