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WTA
25 октября 2022, 17:40 | Обновлено 25 октября 2022, 18:14
396
1

Калинина проиграла на старте 100-тысячника ITF в Испании

Ангелина уступила малоизвестной испанке

25 октября 2022, 17:40 | Обновлено 25 октября 2022, 18:14
396
1
Калинина проиграла на старте 100-тысячника ITF в Испании
Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) стартовала с поражения на 100-тысячнике ITF в Испании.

В первом круге лидер посева проиграла испанке Андреа Ласаро Гарсии (№273 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов.

Лес-Франкесес-дель-Вальес. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Андреа Ласаро Гарсия (Испания) – 3:6, 6:3, 3:6

Во втором раунде испанка сыграет против Ники Радишич (№491 WTA) или Ксении Ласкутовой (№613 WTA).

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Источник Sport.ua
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shef63
Лузерка. Ганьба. І це перша сіяна.
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