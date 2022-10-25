Калинина проиграла на старте 100-тысячника ITF в Испании

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) стартовала с поражения на 100-тысячнике ITF в Испании.

В первом круге лидер посева проиграла испанке Андреа Ласаро Гарсии (№273 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов.

Лес-Франкесес-дель-Вальес. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Андреа Ласаро Гарсия (Испания) – 3:6, 6:3, 3:6

Во втором раунде испанка сыграет против Ники Радишич (№491 WTA) или Ксении Ласкутовой (№613 WTA).