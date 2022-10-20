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Англия
20 октября 2022, 22:54 | Обновлено 20 октября 2022, 23:12
1138
7

Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед

В матче со «шпорами» Криштиану демонстративно ушел со скамейки запасных

20 октября 2022, 22:54 | Обновлено 20 октября 2022, 23:12
1138
7
Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду близок к тому, чтобы расторгнуть контракт с клубом «Манчестер Юнайтед», сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.

По его данным, очень возросла вероятность того, что 37-летний футболист примет решение об уходе.

19 октября Криштиану демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). По некоторым данным, он даже отказался выходить на поле на 87-й минуте, поскольку посчитал столь поздний выход неуважением к себе.

По решению руководства клуба Роналду не примет участие в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Главный тренер Эрик тен Хаг намерен отстранить португальца от занятий с основной командой.

В текущем сезоне португалец в АПЛ провел 8 матчей и забил 1 гол за «Манчестер Юнайтед». Также в его активе 4 поединка и 1 мяч в Лиге Европы.

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Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига выбор редакции Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм расторжение контракта
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Источник Sport.ua
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Віталій Яценко
КріРо рік тому глибоко помилився із трансфером у МЮ.
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Хутин Пуйло
Может пора ему закончить карьеру, пока еще не поздно уйти более менее с лицом?
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Gargantua
звезда в шоке!
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