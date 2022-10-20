Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
В матче со «шпорами» Криштиану демонстративно ушел со скамейки запасных
Португальский форвард Криштиану Роналду близок к тому, чтобы расторгнуть контракт с клубом «Манчестер Юнайтед», сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.
По его данным, очень возросла вероятность того, что 37-летний футболист примет решение об уходе.
19 октября Криштиану демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). По некоторым данным, он даже отказался выходить на поле на 87-й минуте, поскольку посчитал столь поздний выход неуважением к себе.
По решению руководства клуба Роналду не примет участие в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Главный тренер Эрик тен Хаг намерен отстранить португальца от занятий с основной командой.
В текущем сезоне португалец в АПЛ провел 8 матчей и забил 1 гол за «Манчестер Юнайтед». Также в его активе 4 поединка и 1 мяч в Лиге Европы.
#Cristiano Ronaldo getting closer and closer to terminating his contract with Manchester United. 🚨🇵🇹 #MUFC— Pedro Almeida (@pedrogva6) October 20, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб ранее мало что делал, чтобы популяризовать на рынке украинских футболистов…
Артем старается, но нет фарта