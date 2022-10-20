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Англия
20 октября 2022, 20:50 | Обновлено 20 октября 2022, 21:14
1153
0

Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом

Криштиану демонстративно ушел в раздевалку еще до окончания матча АПЛ

20 октября 2022, 20:50 | Обновлено 20 октября 2022, 21:14
1153
0
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Twitter

Португальский форвард МЮ Криштиану Роналду отказался выйти на замену в конце матча «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом» (2:0), который прошел 19 октября.

Затем Криштиану демонстративно ушел в раздевалку еще до окончания матча АПЛ. Фактически звезда сборной Португалии разрушил все отношения с главным тренером команды Эриком тен Хагом. В результате игрок был исключен из состава клуба на ближайший матч против «Челси».

Предполагалось, что Роналду яростно отреагировал на то, что его оставили на скамейке запасных. Но теперь выяснилось, что тен Хаг сказал 37-летнему форварду выйти на замену на 87-й минуте, а Криштиану отказался выполнять указание своего тренера.

На пресс-конференции после матча тен Хаг сказал, что он разберется с ситуацией на следующий день. Угрюмый Роналду был замечен въезжающим на базу клуба для дальнейших переговоров.

Роналду отчаянно хочет уйти из клуба, и тен Хаг рад его отпустить. Проблема заключается в том, чтобы в январское трансферное окно найти клуб, который может позволить себе взять Роналду. В противном случае форварду придется ждать до лета, чтобы продолжить свою карьеру.

«Ман Юнайтед» опубликовал заявление, подтверждающее, что Роналду исключен из состава на субботний матч с «Челси». В нем сказано: «Криштиану не будет в составе «Манчестер Юнайтед» в этой субботней игре против «Челси». Остальная часть команды полностью сосредоточена на подготовке к этому матчу».

Очевидно, что решение наказать Роналду было принято Тен Хагом и пользуется полной поддержкой руководства « Ман Юнайтед».

Клуб не стал комментировать, был ли игрок также наказан финансовым штрафом. Максимальный штраф в размере двухнедельной зарплаты может обойтись Роналду в 1 млн фунтов стерлингов.

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Источник Daily Mail
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