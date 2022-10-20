ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что форвард команды Криштиану Роналду не войдет в заявку команды на матч АПЛ против «Челси», который состоится в субботу, 22 октября.

Причины такого решения не называются, но, очевидно, это реакция на вчерашнюю выходку Роналду в конце матча против «Тоттенхэма». Форвард демонстративно покинул скамейку запасных после того, как понял, что не выйдет на поле даже на замену.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 2 гола и 1 ассист в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.