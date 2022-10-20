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Англия
20 октября 2022, 20:11 | Обновлено 20 октября 2022, 20:28
4237
2

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси

Форвард наказан за свою выходку

20 октября 2022, 20:11 | Обновлено 20 октября 2022, 20:28
4237
2
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Роналду от матча с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что форвард команды Криштиану Роналду не войдет в заявку команды на матч АПЛ против «Челси», который состоится в субботу, 22 октября.

Причины такого решения не называются, но, очевидно, это реакция на вчерашнюю выходку Роналду в конце матча против «Тоттенхэма». Форвард демонстративно покинул скамейку запасных после того, как понял, что не выйдет на поле даже на замену.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 2 гола и 1 ассист в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Комментарии 2
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Gregory Dnipro
Платить столько бабла и держать на лавке ? Бред какой то ! Неужели Рон реально так поплавился? Не верю ! Хрень какая то в этом МЮ после Сэра творится 
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+1
Gargantua
не мала баба клопоту
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