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  4. Андрей ЛУНИН: «С Эльче было сложно из-за трех незасчитанных голов»
Испания
20 октября 2022, 12:36 | Обновлено 20 октября 2022, 12:39
685
0

Андрей ЛУНИН: «С Эльче было сложно из-за трех незасчитанных голов»

Украинский голкипер – о матче «Реала» с «Эльче» (3:0)

20 октября 2022, 12:36 | Обновлено 20 октября 2022, 12:39
685
0
Андрей ЛУНИН: «С Эльче было сложно из-за трех незасчитанных голов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мнением о матче 10-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (3:0), в котором он смог во второй раз в нынешнем сезоне сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это была 6 игра Лунина за «галактикос» во всех турнирах нынешней кампании.

«Матч был сложным из-за трех незасчитанных голов. У них было 2-3 хороших момента. Мы играли хорошо. Важно, что мы победили и взяли три очка», – рассказал Лунин.

Как известно, в игре с «Эльче», несмотря на крупную победу «Реала», Андрею Лунину скучать не довелось – он несколько раз спас команду от неприятностей, отметившись в ряде моментов отменными сейвами.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Эльче - Реал
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Источник ФК Реал Мадрид
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