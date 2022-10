Андрей ЛУНИН: «С Эльче было сложно из-за трех незасчитанных голов»

Украинский страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мнением о матче 10-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (3:0), в котором он смог во второй раз в нынешнем сезоне сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это была 6 игра Лунина за «галактикос» во всех турнирах нынешней кампании.

«Матч был сложным из-за трех незасчитанных голов. У них было 2-3 хороших момента. Мы играли хорошо. Важно, что мы победили и взяли три очка», – рассказал Лунин.

Как известно, в игре с «Эльче», несмотря на крупную победу «Реала», Андрею Лунину скучать не довелось – он несколько раз спас команду от неприятностей, отметившись в ряде моментов отменными сейвами.

🎙️ @AndreyLunin13: "The match was complicated because of the three disallowed goals. They had two or three good chances. We played well. The important thing is that we won and got the 3 points."#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/uEkzM80LMw