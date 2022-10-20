Испания20 октября 2022, 10:57 |
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ВИДЕО. Потрясающие сейвы Лунина в матче с Эльче
Андрей провел еще один сухой матч
20 октября 2022, 10:57 |
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В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.
Ла Лига. 10-й тур
«Эльче» – «Реал» – 0:3
Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89.
Видеообзор матча
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