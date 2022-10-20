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  4. ВИДЕО. Потрясающие сейвы Лунина в матче с Эльче
Испания
20 октября 2022, 10:57 |
2631
0

ВИДЕО. Потрясающие сейвы Лунина в матче с Эльче

Андрей провел еще один сухой матч

20 октября 2022, 10:57 |
2631
0
ВИДЕО. Потрясающие сейвы Лунина в матче с Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.

Ла Лига. 10-й тур

«Эльче» – «Реал» – 0:3

Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89.

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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