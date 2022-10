Обидчик Федерера и дебютант топ-10. Определились финалисты турнира в Токио

Сегодня, 8 октября, состоялись полуфинальные матчи турнира серии АТР 500 в Токио (Япония). Игры проходят на харде в помещении.

Фрэнсис Тиафо (США, АТР 19), который на Кубке Лейвера обыграл легендарного Роджера Федерера в его последнем матче, в трех сетах выиграл у представителя Южной Кореи Квон Сун Ву (АТР 120).

В ином полуфинальном матче Тейлор Фритц (США, ATP 11) в трех сетах разобрался с Денисом Шаповаловым (Канада, ATP 22). Отметим, что благодаря этой победе Тейлор дебютирует в топ-10.

АТР 500 Токио. Хард в помещении. 1/2 финала

Финал:

Для обоих американцев это шанс выиграть первый трофей на турнирах серии АТР 500. В личных встречах счет 4:1 в пользу Тейлора.

Foe real 💥 @FTiafoe pushes past Soonwoo Kwon 6-2 0-6 6-4 to reach the final in Tokyo. #RakutenOpen pic.twitter.com/p7TmNXMSVh

Taylor's time to shine 😊



The moment @Taylor_Fritz97 reached the Tokyo final with a 6-3 6-7 6-3 win over Denis Shapovalov. #RakutenOpen pic.twitter.com/9IrZE2eCAp