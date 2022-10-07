С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
Команда выиграла второй матч кряду
«Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва провел матч 5-го тура чемпионата ОАЭ против аутсайдера «Дибба Аль-Фуджейра».
Действующий чемпион выиграл со счетом 2:0, а победный гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко. У игрока 2+2 на старте сезона.
«Аль-Айн» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место.
Чемпионат ОАЭ. 5-й тур
Дибба Аль-Фуджейра - Аль-Айн 0:2
Голы: Ярмоленко, 6, Лаба, 90
Lovely link up play as Yarmolenko grabs his 2nd goal for Al Ain since moving in the summer 🇦🇪🇺🇦 pic.twitter.com/G2hVilfYne— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 7, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Интересная петиция набирает обороты в Англии
Харьковчане реабилитировались за 1:6 от донецкого «Шахтера»