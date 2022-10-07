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07 октября 2022, 18:14 | Обновлено 07 октября 2022, 18:15
916
0

С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата

Команда выиграла второй матч кряду

07 октября 2022, 18:14 | Обновлено 07 октября 2022, 18:15
916
0
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
ФК Аль-Айн

«Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва провел матч 5-го тура чемпионата ОАЭ против аутсайдера «Дибба Аль-Фуджейра».

Действующий чемпион выиграл со счетом 2:0, а победный гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко. У игрока 2+2 на старте сезона.

«Аль-Айн» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место.

Чемпионат ОАЭ. 5-й тур

Дибба Аль-Фуджейра - Аль-Айн 0:2
Голы: Ярмоленко, 6, Лаба, 90

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Аль-Айн Андрей Ярмоленко Сергей Ребров чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник Sport.ua
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