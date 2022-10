С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата

«Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва провел матч 5-го тура чемпионата ОАЭ против аутсайдера «Дибба Аль-Фуджейра».

Действующий чемпион выиграл со счетом 2:0, а победный гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко. У игрока 2+2 на старте сезона.

«Аль-Айн» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место.

Чемпионат ОАЭ. 5-й тур

Дибба Аль-Фуджейра - Аль-Айн 0:2

Голы: Ярмоленко, 6, Лаба, 90

Lovely link up play as Yarmolenko grabs his 2nd goal for Al Ain since moving in the summer 🇦🇪🇺🇦 pic.twitter.com/G2hVilfYne