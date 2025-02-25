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Португалия
25 февраля 2025, 11:31 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:36
551
1

Украинский защитник отдал результативную передачу за португальский клуб

Орест Лебеденко помог ФК «Визела» разгромить соперника

25 февраля 2025, 11:31 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:36
551
1
Украинский защитник отдал результативную передачу за португальский клуб
ФК Визела. Орест Лебеденко

Состоялся матч 23-го тура во втором португальском дивизионе – «Визела» в гостях разгромила «Мафру» со счетом 4:1.

В составе победителей весь поединок отыграл украинский защитник Орест Лебеденко, который отметился результативной передачей на 4-й минуте. На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу «Визелы». Во второй половине игры «Мафра» сумела сократить отставание, однако на 89-й минуте пропустила четвертый раз.

«Визела» набрала 35 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице второго дивизиона. Отставание от лидера – «Тонделы» – составляет шесть пунктов. «Мафра» занимает 18-е (последнее) место, в активе клуба 17 очков.

26-летний Лебеденко ранее выступал в Украине за львовские «Карпаты» и донецкий «Олимпик», а также испанские клубы «Луго» и «Депортиво». В июле 2023 года на правах свободного агента перебрался в португальскую «Визелу».

Вторая португальская лига, 23-й тур

Мафра – Визела – 1:4

Голы: Гильерме, 58 – Семедо, 4, 12, Нтолла, 45+1, Милованович, 89

Видео ассиста:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Chystyi_stavok
Хороший гравець, має вже 5 асистів цього сезону. Шкода, що вилетів з командою минулої кампанії до другого силою дивізіону Португалії, а так би вже цілком міг би викликатися до збірної, якби мав таку результативність у Прімейра-Лізі.
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