Украинский защитник отдал результативную передачу за португальский клуб

Состоялся матч 23-го тура во втором португальском дивизионе – «Визела» в гостях разгромила «Мафру» со счетом 4:1.

В составе победителей весь поединок отыграл украинский защитник Орест Лебеденко, который отметился результативной передачей на 4-й минуте. На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу «Визелы». Во второй половине игры «Мафра» сумела сократить отставание, однако на 89-й минуте пропустила четвертый раз.

«Визела» набрала 35 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице второго дивизиона. Отставание от лидера – «Тонделы» – составляет шесть пунктов. «Мафра» занимает 18-е (последнее) место, в активе клуба 17 очков.

26-летний Лебеденко ранее выступал в Украине за львовские «Карпаты» и донецкий «Олимпик», а также испанские клубы «Луго» и «Депортиво». В июле 2023 года на правах свободного агента перебрался в португальскую «Визелу».

Вторая португальская лига, 23-й тур

Мафра – Визела – 1:4

Голы: Гильерме, 58 – Семедо, 4, 12, Нтолла, 45+1, Милованович, 89

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