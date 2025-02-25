Невероятный гол украинского легионера спас клуб от поражения

Состоялся матч 21-го тура чемпионата Словакии, в котором встретились «Тренчин» и «Слован» (Братислава). Команды не сумели определить сильнейшего, встреча завершилась со счетом 1:1.

Все голы были забиты во втором тайме – на 74-й минуте полузащитник Дамиан Бариш вывел хозяев вперед, однако паритет был восстановлен довольно быстро. На 83-й минуте украинский защитник Даниил Игнатенко ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет и вырвал ничью. Стоит отметить, что футболисту понадобилось всего две минуты после выхода на замену, чтобы совершить голевое действие.

«Слован» набрал 49 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Словакии. «Тренчин» разместился на девятой позиции, в активе клуба 19 очков.

Игнатенко ранее выступал за «Металлург» (Запорожье), «Шахтер», «Днепр», венгерский «Ференцварош» и французский «Бордо». В 2024 году перебрался в Братиславу, где провел 13 матчей за «Слован» и забил два гола.

Чемпионат Словакии, 21-й тур.

Тренчин – Слован Братислава – 1:1

Голы: Бариш, 77 – Игнатенко, 83

Видеообзор матча: