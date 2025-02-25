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25 февраля 2025, 11:51 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:52
906
0

Невероятный гол украинского легионера спас клуб от поражения

Даниил Игнатенко вышел на замену и вырвал ничью для «Слована»

25 февраля 2025, 11:51 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:52
906
0
Невероятный гол украинского легионера спас клуб от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Состоялся матч 21-го тура чемпионата Словакии, в котором встретились «Тренчин» и «Слован» (Братислава). Команды не сумели определить сильнейшего, встреча завершилась со счетом 1:1.

Все голы были забиты во втором тайме – на 74-й минуте полузащитник Дамиан Бариш вывел хозяев вперед, однако паритет был восстановлен довольно быстро. На 83-й минуте украинский защитник Даниил Игнатенко ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет и вырвал ничью. Стоит отметить, что футболисту понадобилось всего две минуты после выхода на замену, чтобы совершить голевое действие.

«Слован» набрал 49 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Словакии. «Тренчин» разместился на девятой позиции, в активе клуба 19 очков.

Игнатенко ранее выступал за «Металлург» (Запорожье), «Шахтер», «Днепр», венгерский «Ференцварош» и французский «Бордо». В 2024 году перебрался в Братиславу, где провел 13 матчей за «Слован» и забил два гола.

Чемпионат Словакии, 21-й тур.

Тренчин – Слован Братислава – 1:1

Голы: Бариш, 77 – Игнатенко, 83

Видеообзор матча:

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чемпионат Словакии по футболу Слован Братислава Тренчин Даниил Игнатенко видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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