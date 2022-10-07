Лига Европы07 октября 2022, 18:06 |
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ВИДЕО. Рэшфорд – игрок недели в Лиге Европы
Форвард «Манчестер Юнайтед» завоевал награду
07 октября 2022, 18:06 |
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Лучшим игроком недели в Лиге Европы был признан форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. На его счету два гола и ассист в матче против «Омонии (победа 3:2).
Кроме Рэшфорда, на звание игрока недели в Лиге Европы претендовали Виссам Бен-Йеддер из «Монако», Гелор Канга из «Монако» и Коди Гакпо из ПСВ.
Superb display by the substitute 👏— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 7, 2022
🥇 Marcus Rashford wins #UEL Player of the Week @hankookreifen | #UELPOTW pic.twitter.com/83hIK75CVh
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