ВИДЕО. Рэшфорд – игрок недели в Лиге Европы

Лучшим игроком недели в Лиге Европы был признан форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. На его счету два гола и ассист в матче против «Омонии (победа 3:2).

Кроме Рэшфорда, на звание игрока недели в Лиге Европы претендовали Виссам Бен-Йеддер из «Монако», Гелор Канга из «Монако» и Коди Гакпо из ПСВ.

Superb display by the substitute 👏



🥇 Marcus Rashford wins #UEL Player of the Week @hankookreifen | #UELPOTW pic.twitter.com/83hIK75CVh