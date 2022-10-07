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  4. ВИДЕО. Рэшфорд – игрок недели в Лиге Европы
Лига Европы
07 октября 2022, 18:06 |
89
0

ВИДЕО. Рэшфорд – игрок недели в Лиге Европы

Форвард «Манчестер Юнайтед» завоевал награду

07 октября 2022, 18:06 |
89
0
ВИДЕО. Рэшфорд – игрок недели в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Лучшим игроком недели в Лиге Европы был признан форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. На его счету два гола и ассист в матче против «Омонии (победа 3:2).

Кроме Рэшфорда, на звание игрока недели в Лиге Европы претендовали Виссам Бен-Йеддер из «Монако», Гелор Канга из «Монако» и Коди Гакпо из ПСВ.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Лига Европы
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Источник Sport.ua
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