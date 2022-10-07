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Лига Европы
07 октября 2022, 10:16 | Обновлено 07 октября 2022, 10:36
68
0

Определены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Признания будет удостоен один из четырех

07 октября 2022, 10:16 | Обновлено 07 октября 2022, 10:36
68
0
Определены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
ФК Монако. Виссам Бен Йеддер

УЕФА определены футболисты, которые по итогам матчей 3-го тура группового турнира Лиги Европы поборются за звание лучшего игрока в Лиге Европы.

За победу в опросе поборются:

  • нападающий французского «Монако» Виссам Бен Йедер, который оформил дубль в матче с «Трабзонспором» (3:1);
  • полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга, который в игре с «Ференцварошем» (4:1) также отличился дважды;
  • форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд (победа над «Омонией» – 3:2), который забил два гола и сделал один ассист;
  • нападающий ПСВ Коди Гакпо (победа над «Цюрихом» – 5:1), также отметившийся дублем и одной голевой передачей.

Проголосовать за кандидатов проводится на сайте УЕФА.

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Виссам Бен Йеддер Коди Гакпо Гелор Канга Маркус Рашфорд Лига Европы
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Источник УЕФА
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