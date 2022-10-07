Лига Европы07 октября 2022, 10:16 | Обновлено 07 октября 2022, 10:36
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Определены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Признания будет удостоен один из четырех
07 октября 2022, 10:16 | Обновлено 07 октября 2022, 10:36
68
0
УЕФА определены футболисты, которые по итогам матчей 3-го тура группового турнира Лиги Европы поборются за звание лучшего игрока в Лиге Европы.
За победу в опросе поборются:
- нападающий французского «Монако» Виссам Бен Йедер, который оформил дубль в матче с «Трабзонспором» (3:1);
- полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга, который в игре с «Ференцварошем» (4:1) также отличился дважды;
- форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд (победа над «Омонией» – 3:2), который забил два гола и сделал один ассист;
- нападающий ПСВ Коди Гакпо (победа над «Цюрихом» – 5:1), также отметившийся дублем и одной голевой передачей.
Проголосовать за кандидатов проводится на сайте УЕФА.
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