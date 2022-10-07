Определены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА определены футболисты, которые по итогам матчей 3-го тура группового турнира Лиги Европы поборются за звание лучшего игрока в Лиге Европы.

За победу в опросе поборются:

нападающий французского «Монако» Виссам Бен Йедер, который оформил дубль в матче с «Трабзонспором» (3:1);

полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга, который в игре с «Ференцварошем» (4:1) также отличился дважды;

форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд (победа над «Омонией» – 3:2), который забил два гола и сделал один ассист;

нападающий ПСВ Коди Гакпо (победа над «Цюрихом» – 5:1), также отметившийся дублем и одной голевой передачей.

Проголосовать за кандидатов проводится на сайте УЕФА.