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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
Испания
06 октября 2022, 17:45 |
201
1

ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли

Наставник решил вернуться в Испанию

06 октября 2022, 17:45 |
201
1
ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
twitter.com/sevillafc

«Севилья» официально объявила о подписании контракта с наставником Хорхе Сампаоли. Аргентинский тренер получил контракт до лета 2024 года.

Сампаоли заменит Хулена Лопетеги, которого уволили после поражения от «Боруссии» Дортмунд в матче Лиги чемпионов. В Ла Лиге команда идет на 17-й позиции.

Хорхе Сампаоли уже работал с «Севильей» в 2016 и 2017 годах. После этого тренировал сборную Аргентины, работал в Бразилии и Франции.

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Севилья чемпионат Испании по футболу Хорхе Сампаоли
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Источник ФК Севилья
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Иван Иванов
а потом будет Эмери, а потом снова Лопетеги
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