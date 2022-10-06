ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
Наставник решил вернуться в Испанию
«Севилья» официально объявила о подписании контракта с наставником Хорхе Сампаоли. Аргентинский тренер получил контракт до лета 2024 года.
Сампаоли заменит Хулена Лопетеги, которого уволили после поражения от «Боруссии» Дортмунд в матче Лиги чемпионов. В Ла Лиге команда идет на 17-й позиции.
Хорхе Сампаоли уже работал с «Севильей» в 2016 и 2017 годах. После этого тренировал сборную Аргентины, работал в Бразилии и Франции.
We're delighted to announce Jorge Sampaoli's return to the club as first-team coach! 🤝— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 6, 2022
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