ОФИЦИАЛЬНО. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли

«Севилья» официально объявила о подписании контракта с наставником Хорхе Сампаоли. Аргентинский тренер получил контракт до лета 2024 года.

Сампаоли заменит Хулена Лопетеги, которого уволили после поражения от «Боруссии» Дортмунд в матче Лиги чемпионов. В Ла Лиге команда идет на 17-й позиции.

Хорхе Сампаоли уже работал с «Севильей» в 2016 и 2017 годах. После этого тренировал сборную Аргентины, работал в Бразилии и Франции.



We're delighted to announce Jorge Sampaoli's return to the club as first-team coach! 🤝