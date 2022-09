И там, и тут. Гол Довбика может стать лучшим на неделе в Лиге конференций

Вчера, 15 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Аполлоном». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу днепровского клуба.

Дубль и ассист в этой встречи оформил форвард украинской сборной Артем Довбик. Именно эти результативные действия позволили ему претендовать на звание лучшего игрока недели турнира.

Теперь официальный УЕФА номинировал 1-й гол Артема в матче на звание лучшего взятия ворот 2-го тура Лиги конференций.

Другие претенденты на эту награду:

⚽️ Baena, Otubanjo, Dovbyk & Odjidja-Ofoe 🔝



Which goal was the best on Matchday 2? 👇@Heineken | #UECLGOTW | #UECL