И там, и тут. Гол Довбика может стать лучшим на неделе в Лиге конференций
Красивое завершение
Вчера, 15 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Аполлоном». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу днепровского клуба.
Дубль и ассист в этой встречи оформил форвард украинской сборной Артем Довбик. Именно эти результативные действия позволили ему претендовать на звание лучшего игрока недели турнира.
Теперь официальный УЕФА номинировал 1-й гол Артема в матче на звание лучшего взятия ворот 2-го тура Лиги конференций.
Другие претенденты на эту награду:
- Баена («Вильярреал»)
- Отубанджо («Пюник»)
- Вадис Одиджа-Офо («Гент»)
⚽️ Baena, Otubanjo, Dovbyk & Odjidja-Ofoe 🔝— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022
Which goal was the best on Matchday 2? 👇@Heineken | #UECLGOTW | #UECL
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