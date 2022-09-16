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  4. И там, и тут. Гол Довбика может стать лучшим на неделе в Лиге конференций
Лига конференций
16 сентября 2022, 11:01 |
1261
0

И там, и тут. Гол Довбика может стать лучшим на неделе в Лиге конференций

Красивое завершение

16 сентября 2022, 11:01 |
1261
0
И там, и тут. Гол Довбика может стать лучшим на неделе в Лиге конференций
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Вчера, 15 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций между СК «Днепр-1» и «Аполлоном». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу днепровского клуба.

Дубль и ассист в этой встречи оформил форвард украинской сборной Артем Довбик. Именно эти результативные действия позволили ему претендовать на звание лучшего игрока недели турнира.

Теперь официальный УЕФА номинировал 1-й гол Артема в матче на звание лучшего взятия ворот 2-го тура Лиги конференций.

Другие претенденты на эту награду:

  • Баена («Вильярреал»)
  • Отубанджо («Пюник»)
  • Вадис Одиджа-Офо («Гент»)
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Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Артем Довбик Днепр-1 Аполлон Лимасол Аполлон - Днепр-1 лучший гол Лига конференций
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Источник УЕФА
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