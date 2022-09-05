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05 сентября 2022, 11:15 | Обновлено 05 сентября 2022, 12:31
2041
0

ВИДЕО. Чичарито не забил важный пенальти паненкой на 90+7 минуте

Хавьер Эрнандес мог принести победу своей команде и оформить хет-трик

05 сентября 2022, 11:15 | Обновлено 05 сентября 2022, 12:31
2041
0
ВИДЕО. Чичарито не забил важный пенальти паненкой на 90+7 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Эрнандес

«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл домашнюю ничью с «Спортинг Канзас-Сити» (2:2) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, забил оба гола хозяев и должен был принести своей команде победу. На 90+7-й минуте «Гэлакси» получили право на пробитие пенальти, но мексиканский форвард решил исполнить «паненку», а вратарь соперников разгадал этот замысел. Футболист даже вскинул руки, извиняясь перед фанатами.

Отметим, что на 88-й минуте Чичарито реализовал первый одиннадцатиметровый. Тогда он мощно пробил в верхний правый угол от голкипера.

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Источник Sport.ua
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