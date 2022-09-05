ВИДЕО. Чичарито не забил важный пенальти паненкой на 90+7 минуте
Хавьер Эрнандес мог принести победу своей команде и оформить хет-трик
«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл домашнюю ничью с «Спортинг Канзас-Сити» (2:2) в матче регулярного чемпионата МЛС.
Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, забил оба гола хозяев и должен был принести своей команде победу. На 90+7-й минуте «Гэлакси» получили право на пробитие пенальти, но мексиканский форвард решил исполнить «паненку», а вратарь соперников разгадал этот замысел. Футболист даже вскинул руки, извиняясь перед фанатами.
Отметим, что на 88-й минуте Чичарито реализовал первый одиннадцатиметровый. Тогда он мощно пробил в верхний правый угол от голкипера.
John Pulskamp read the mind of Chicharito. 🤯— Major League Soccer (@MLS) September 5, 2022
Denied the hat trick and stoppage-time winner from the penalty spot. pic.twitter.com/Ov6zbnOiyh
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