ВИДЕО. Чичарито не забил важный пенальти паненкой на 90+7 минуте

«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл домашнюю ничью с «Спортинг Канзас-Сити» (2:2) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, забил оба гола хозяев и должен был принести своей команде победу. На 90+7-й минуте «Гэлакси» получили право на пробитие пенальти, но мексиканский форвард решил исполнить «паненку», а вратарь соперников разгадал этот замысел. Футболист даже вскинул руки, извиняясь перед фанатами.

Отметим, что на 88-й минуте Чичарито реализовал первый одиннадцатиметровый. Тогда он мощно пробил в верхний правый угол от голкипера.

John Pulskamp read the mind of Chicharito. 🤯



Denied the hat trick and stoppage-time winner from the penalty spot. pic.twitter.com/Ov6zbnOiyh