Зинченко вернулся в основной состав Арсенала. Сыграет против МЮ

В 18:30 стартует матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». В состав лондонской команды вернулся украинский защитник Александр Зинченко.

Футболист пропускал последние матчи из-за небольшого повреждения колена, но уже готов играть.



Introducing our starting XI…



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @AaronRamsdale98 starts

🇺🇦 Zinchenko returns from injury

🇧🇷 @GabiMartinelli in attack



🔜 #MUNARS pic.twitter.com/bCZJBxJciG