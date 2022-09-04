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  4. Зинченко вернулся в основной состав Арсенала. Сыграет против МЮ
Англия
04 сентября 2022, 17:34 |
1681
1

Зинченко вернулся в основной состав Арсенала. Сыграет против МЮ

Украинец успел восстановиться

04 сентября 2022, 17:34 |
1681
1
Зинченко вернулся в основной состав Арсенала. Сыграет против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В 18:30 стартует матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». В состав лондонской команды вернулся украинский защитник Александр Зинченко.

Футболист пропускал последние матчи из-за небольшого повреждения колена, но уже готов играть.

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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avk2307
Удачи Зинченко и Арсеналу!!!
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