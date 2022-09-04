Англия04 сентября 2022, 17:34 |
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Зинченко вернулся в основной состав Арсенала. Сыграет против МЮ
Украинец успел восстановиться
04 сентября 2022, 17:34 |
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В 18:30 стартует матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». В состав лондонской команды вернулся украинский защитник Александр Зинченко.
Футболист пропускал последние матчи из-за небольшого повреждения колена, но уже готов играть.
Introducing our starting XI…— Arsenal (@Arsenal) September 4, 2022
🏴 @AaronRamsdale98 starts
🇺🇦 Zinchenko returns from injury
🇧🇷 @GabiMartinelli in attack
🔜 #MUNARS pic.twitter.com/bCZJBxJciG
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