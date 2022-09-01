Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар установил новый личный рекорд результативности
Франция
01 сентября 2022, 13:35 |
616
0

Неймар установил новый личный рекорд результативности

Бразилец забивает десять матчей подряд

01 сентября 2022, 13:35 |
616
0
Неймар установил новый личный рекорд результативности
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде одержал разгромную победу над «Тулузой» (3:0).

Бразилец Неймар записал на свой счет победный мяч.

Эта игра стала для бразильского форварда десятой подряд, в которой ему удалось забить гол. Это самая длительная результативная серия в карьере Неймара. Три матча серии пришлись на сборную Бразилии. Всего в этих десяти встречах Неймар забил 14 голов. 

Также стоит отметить, что в 16 последних матчах 30-летний футболист обязательно делал хотя бы одно результативное действие. 

«ПСЖ» набрал 13 очков из 15 возможных и упрочил лидерство в Лиге 1.

По теме:
Полузащитник ПСЖ вернется в АПЛ и будет играть с Миколенко
У Месси 2 ассиста. ПСЖ разгромил Тулузу благодаря голам Мбаппе и Неймара
ВИДЕО. Тете продолжает феерить за Лион! За 4 матча бразилец забил 4 гола
Неймар ПСЖ Тулуза чемпионат Франции по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Bleacher Report
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поражение Снигур, Украина вышла в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу
Футбол | 01 сентября 2022, 06:00 0
Поражение Снигур, Украина вышла в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу
Поражение Снигур, Украина вышла в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу

Главные новости за 31 августа на Sport.ua

Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Волейбол | 01 сентября 2022, 11:45 5
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года

В турнире принимают участие 24 команды, среди которых национальная мужская сборная Украины

Марченко упустил преимущество и снова не смог выйти в четвертьфинал турнира
Теннис | 01.09.2022, 09:25
Марченко упустил преимущество и снова не смог выйти в четвертьфинал турнира
Марченко упустил преимущество и снова не смог выйти в четвертьфинал турнира
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
Бокс | 31.08.2022, 12:55
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Футбол | 31.08.2022, 14:41
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
31.08.2022, 21:57 13
Футбол
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
30.08.2022, 13:25 2
Бокс
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
31.08.2022, 23:35
Футбол
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
30.08.2022, 17:59 1
Бокс
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
31.08.2022, 23:26 9
Волейбол
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
30.08.2022, 22:40 11
Теннис
Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе
Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе
30.08.2022, 14:29 2
Футбол
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
30.08.2022, 21:43 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности