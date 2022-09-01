Неймар установил новый личный рекорд результативности
Бразилец забивает десять матчей подряд
В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде одержал разгромную победу над «Тулузой» (3:0).
Бразилец Неймар записал на свой счет победный мяч.
Эта игра стала для бразильского форварда десятой подряд, в которой ему удалось забить гол. Это самая длительная результативная серия в карьере Неймара. Три матча серии пришлись на сборную Бразилии. Всего в этих десяти встречах Неймар забил 14 голов.
Также стоит отметить, что в 16 последних матчах 30-летний футболист обязательно делал хотя бы одно результативное действие.
«ПСЖ» набрал 13 очков из 15 возможных и упрочил лидерство в Лиге 1.
Neymar’s last 16 games for club and country:— B/R Football (@brfootball) August 31, 2022
Chile—⚽
Lorient—⚽⚽
Clermont—⚽⚽⚽🎁
Marseille—⚽
Lens—🎁
Strasbourg—🎁
Troyes—⚽
Metz—⚽
South Korea—⚽⚽
Japan—⚽
Nantes—⚽⚽
Clermont ⚽🎁🎁🎁
Montpellier—⚽⚽
Lille—⚽⚽🎁🎁🎁
Monaco—⚽
Toulouse—⚽
Best run of his career ♨️ pic.twitter.com/4YqDjsM68M
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