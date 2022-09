Неймар установил новый личный рекорд результативности

В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде одержал разгромную победу над «Тулузой» (3:0).

Бразилец Неймар записал на свой счет победный мяч.

Эта игра стала для бразильского форварда десятой подряд, в которой ему удалось забить гол. Это самая длительная результативная серия в карьере Неймара. Три матча серии пришлись на сборную Бразилии. Всего в этих десяти встречах Неймар забил 14 голов.

Также стоит отметить, что в 16 последних матчах 30-летний футболист обязательно делал хотя бы одно результативное действие.

«ПСЖ» набрал 13 очков из 15 возможных и упрочил лидерство в Лиге 1.

Neymar’s last 16 games for club and country:



Chile—⚽

Lorient—⚽⚽

Clermont—⚽⚽⚽🎁

Marseille—⚽

Lens—🎁

Strasbourg—🎁

Troyes—⚽

Metz—⚽

South Korea—⚽⚽

Japan—⚽

Nantes—⚽⚽

Clermont ⚽🎁🎁🎁

Montpellier—⚽⚽

Lille—⚽⚽🎁🎁🎁

Monaco—⚽

Toulouse—⚽



Best run of his career ♨️ pic.twitter.com/4YqDjsM68M