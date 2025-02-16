Невероятный Марсель Де Дзерби, семь голов от Монако

В субботу, 15 февраля, состоялось 2 матча 22-го тура французской Лиги 1.

«Марсель» дома принимал «Сент-Этьен», а «Нант» гостевал у «Монако».

Команда Роберто Де Дзерби забил 5 голов в ворота гостей, на что «Сент-Этьен» смог ответить лишь голом престижа.

«Монако» решил догнать и перегнать «Марсель», забив целых 7 голов в ворота «Нанта». Гости взяли пример с оппонентов «Марселя» и также забил 1 гол престижа.

После этого матча сыгравшие команды находятся в чемпионате в следующем положении:

Марсель: 2-е место, 46 очков;

Монако; 3-е место, 40 очков;

Нант: 15-е место 21 очко;

Сент-Этьен: 16-е место, 18 очков.

Чемпионат Франции. 22-й тур

Марсель – Сент-Этьен – 5:1

Голы: Гуири, 27, 60, Гринвуд, 50 (пенальти), Мурилло, 58, Рабьо, 77 – Стассин, 79

Видеообзор матча:

Фото матча:

Монако – Нант – 7:1

Голы: Бирет, 44, 54, 90 (пенальти), Минамино, 45, Бен Сегхир, 49, Иленикхена, 81, 90+5 – Эблин, 4

Видеообзор матча:

Фото матча: