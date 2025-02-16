Невероятный Марсель Де Дзерби, семь голов от Монако
Сегодня состоялось 2 матча 22-го тура французской Лиги 1
В субботу, 15 февраля, состоялось 2 матча 22-го тура французской Лиги 1.
«Марсель» дома принимал «Сент-Этьен», а «Нант» гостевал у «Монако».
Команда Роберто Де Дзерби забил 5 голов в ворота гостей, на что «Сент-Этьен» смог ответить лишь голом престижа.
«Монако» решил догнать и перегнать «Марсель», забив целых 7 голов в ворота «Нанта». Гости взяли пример с оппонентов «Марселя» и также забил 1 гол престижа.
После этого матча сыгравшие команды находятся в чемпионате в следующем положении:
- Марсель: 2-е место, 46 очков;
- Монако; 3-е место, 40 очков;
- Нант: 15-е место 21 очко;
- Сент-Этьен: 16-е место, 18 очков.
Чемпионат Франции. 22-й тур
Марсель – Сент-Этьен – 5:1
Голы: Гуири, 27, 60, Гринвуд, 50 (пенальти), Мурилло, 58, Рабьо, 77 – Стассин, 79
Видеообзор матча:
Фото матча:
Монако – Нант – 7:1
Голы: Бирет, 44, 54, 90 (пенальти), Минамино, 45, Бен Сегхир, 49, Иленикхена, 81, 90+5 – Эблин, 4
Видеообзор матча:
Фото матча:
События матча
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