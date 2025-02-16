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Чемпионат Франции
Монако
15.02.2025 20:00 – FT 7 : 1
Нант
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Франция
16 февраля 2025, 02:35 | Обновлено 16 февраля 2025, 03:22
182
0

Невероятный Марсель Де Дзерби, семь голов от Монако

Сегодня состоялось 2 матча 22-го тура французской Лиги 1

16 февраля 2025, 02:35 | Обновлено 16 февраля 2025, 03:22
182
0
Невероятный Марсель Де Дзерби, семь голов от Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Монако

В субботу, 15 февраля, состоялось 2 матча 22-го тура французской Лиги 1.

«Марсель» дома принимал «Сент-Этьен», а «Нант» гостевал у «Монако».

Команда Роберто Де Дзерби забил 5 голов в ворота гостей, на что «Сент-Этьен» смог ответить лишь голом престижа.

«Монако» решил догнать и перегнать «Марсель», забив целых 7 голов в ворота «Нанта». Гости взяли пример с оппонентов «Марселя» и также забил 1 гол престижа.

После этого матча сыгравшие команды находятся в чемпионате в следующем положении:

  • Марсель: 2-е место, 46 очков;
  • Монако; 3-е место, 40 очков;
  • Нант: 15-е место 21 очко;
  • Сент-Этьен: 16-е место, 18 очков.

Чемпионат Франции. 22-й тур

Марсель – Сент-Этьен – 5:1

Голы: Гуири, 27, 60, Гринвуд, 50 (пенальти), Мурилло, 58, Рабьо, 77 – Стассин, 79

Видеообзор матча:

Фото матча:

Монако – Нант – 7:1

Голы: Бирет, 44, 54, 90 (пенальти), Минамино, 45, Бен Сегхир, 49, Иленикхена, 81, 90+5 – Эблин, 4

Видеообзор матча:

Фото матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джордж Иленихена (Монако).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Джордж Иленихена (Монако).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Мика Биерет (Монако).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Монако).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эльесс Бен-Сегир (Монако).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Монако).
8’
Николя Козза (Нант) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Маттис Аблин (Нант).
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Монако Нант Сент-Этьен Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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