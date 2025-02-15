ВИДЕО. Брест с опытом Лиги чемпионов спас игру Лиги 1 против Осера

В матче 22-го тура чемпионата Франции Брест и Осер сыграли ничью (2:2).

У гостей дубль оформил Гаэтан Перрен, каждый раз выводя свою команду вперед.

Брест, имея опыт Лиги чемпионов, дважды отыгрался – забили Абдулайе НДиайе и Людовик Ажорк.

Брест набрал 32 очка и занимает 8-е место, Осер с 25 пунктами расположился на 11-й позиции.

Лига 1. 22-й тур, 14 февраля

Брест – Осер – 2:2

Голы: Н'Диайе, 60, Ажорк, 79 – Перрен, 18, 74

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