Франция15 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:02
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ВИДЕО. Брест с опытом Лиги чемпионов спас игру Лиги 1 против Осера
У гостей дубль оформил Гаэтан Перрен
15 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:02
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В матче 22-го тура чемпионата Франции Брест и Осер сыграли ничью (2:2).
У гостей дубль оформил Гаэтан Перрен, каждый раз выводя свою команду вперед.
Брест, имея опыт Лиги чемпионов, дважды отыгрался – забили Абдулайе НДиайе и Людовик Ажорк.
Брест набрал 32 очка и занимает 8-е место, Осер с 25 пунктами расположился на 11-й позиции.
Лига 1. 22-й тур, 14 февраля
Брест – Осер – 2:2
Голы: Н'Диайе, 60, Ажорк, 79 – Перрен, 18, 74
Видео голов и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Брест).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулайе Ндиайе (Брест).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
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