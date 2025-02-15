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Чемпионат Франции
Брест
14.02.2025 21:45 – FT 2 : 2
Осер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:02
29
0

ВИДЕО. Брест с опытом Лиги чемпионов спас игру Лиги 1 против Осера

У гостей дубль оформил Гаэтан Перрен

15 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:02
29
0
ВИДЕО. Брест с опытом Лиги чемпионов спас игру Лиги 1 против Осера
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Франции Брест и Осер сыграли ничью (2:2).

У гостей дубль оформил Гаэтан Перрен, каждый раз выводя свою команду вперед.

Брест, имея опыт Лиги чемпионов, дважды отыгрался – забили Абдулайе НДиайе и Людовик Ажорк.

Брест набрал 32 очка и занимает 8-е место, Осер с 25 пунктами расположился на 11-й позиции.

Лига 1. 22-й тур, 14 февраля

Брест – Осер – 2:2

Голы: Н'Диайе, 60, Ажорк, 79 – Перрен, 18, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Брест).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулайе Ндиайе (Брест).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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