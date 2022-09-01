Франция01 сентября 2022, 00:40 | Обновлено 01 сентября 2022, 01:01
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У Месси 2 ассиста. ПСЖ разгромил Тулузу благодаря голам Мбаппе и Неймара
В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде одержал разгромную победу
01 сентября 2022, 00:40 | Обновлено 01 сентября 2022, 01:01
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0
В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде одержал разгромную победу над «Тулузой» (3:0).
У парижан голами отметились форварды Неймар, Килиан Мбаппе, а также Хуан Бернат. Форвард Лионель Месси отдал две голевых передачи.
«ПСЖ» набрал 13 очков из 15 возможных и упрочил лидерство в Лиге 1.
Лига 1. 5-й тур, 31 августа
Тулуза – ПСЖ – 0:3
Голы: Неймар, 37, Мбаппе, 50, Бернат, 90
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Бернат (ПСЖ).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
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