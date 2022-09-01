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Чемпионат Франции
Тулуза
31.08.2022, FT 0 : 3
ПСЖ
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Франция
01 сентября 2022, 00:40 | Обновлено 01 сентября 2022, 01:01
90
0

У Месси 2 ассиста. ПСЖ разгромил Тулузу благодаря голам Мбаппе и Неймара

В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде одержал разгромную победу

01 сентября 2022, 00:40 | Обновлено 01 сентября 2022, 01:01
90
0
У Месси 2 ассиста. ПСЖ разгромил Тулузу благодаря голам Мбаппе и Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде одержал разгромную победу над «Тулузой» (3:0).

У парижан голами отметились форварды Неймар, Килиан Мбаппе, а также Хуан Бернат. Форвард Лионель Месси отдал две голевых передачи.

«ПСЖ» набрал 13 очков из 15 возможных и упрочил лидерство в Лиге 1.

Лига 1. 5-й тур, 31 августа

Тулуза – ПСЖ – 0:3

Голы: Неймар, 37, Мбаппе, 50, Бернат, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Бернат (ПСЖ).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
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Тулуза Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лионель Месси Неймар Килиан Мбаппе Хуан Бернат видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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