У Месси 2 ассиста. ПСЖ разгромил Тулузу благодаря голам Мбаппе и Неймара

В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде одержал разгромную победу над «Тулузой» (3:0).

У парижан голами отметились форварды Неймар, Килиан Мбаппе, а также Хуан Бернат. Форвард Лионель Месси отдал две голевых передачи.

«ПСЖ» набрал 13 очков из 15 возможных и упрочил лидерство в Лиге 1.

Лига 1. 5-й тур, 31 августа

Тулуза – ПСЖ – 0:3

Голы: Неймар, 37, Мбаппе, 50, Бернат, 90