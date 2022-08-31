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Чемпионат Франции
Тулуза
31.08.2022 22:00 - : -
ПСЖ
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Франция
31 августа 2022, 00:15 |
34
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Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Возвращение к победной полосе

31 августа 2022, 00:15 |
34
0
Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 31 августа, в Тулузе на стадионе «Муниципальный» состоится матч пятого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Тулуза» и ПСЖ. Стартовый свисток арбитра Хакима Бена Эль-Хаджа прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тулуза


Во Франции нет команды, которая могла бы бороться против действующего чемпиона по финансовым показателям, однако есть команды, которые способны конкурировать с «Пари Сен-Жермен» в плане спортивных результатов. «Тулуза», вернувшаяся в «элитный» дивизион после двух лет отсутствия, к большому сожалению ее болельщиков, не является соперником «красно-синих» по обоим вышеперечисленным показателям. Достаточно указать, что совокупная стоимость ее футболистов почти в 30 раз меньше, чем у парижан, а количество набранных очков за предыдущие четыре матча уже вдвое меньше, чем у ПСЖ. Соответственно, и позиция в середине турнирной таблицы этим легко объяснима.

Возвращение в Лигу 1 «малыши» отметили ничьей против некогда грозной «Ниццы», после чего обыграли филиал «Манчестер Сити» во Франции, «Труа» (3:0), а затем вновь сыграли вничью, но уже против «Лорьяна». При этом, в противостоянии против «Нанта» на минувших выходных футболисты Филиппа Монтанье уступили «Нанту» (0:1), из-за чего подпустили «канареек» вплотную к себе в турнирной таблице. Впрочем, очевидно, что в предстоящей дуэли есть очевидный фаворит, так как остались позади времена образца сезона-2016/17, когда «Тулуза» дважды за футбольный год могла отобрать очки у парижан (0:0 и 0:2 соответственно).

ПСЖ


«Пари Сен-Жермен» воздерживается от покупок в заключительной фазе трансферного окна, хотя уже даже сложно назвать проблемную позицию в коллективе Кристофа Галтье, которая бы требовала срочного усиления. У «красно-синих» в обойме уже есть даже играющий тренер-президент-директор клуба и это, вопреки ожиданиям многих, не Лионель Месси. Нападающего Килиана Мбаппе, как отмечает местная пресса, будто бы подменили после продления контракта с клубом, и теперь он старается замкнуть на себе все процессы в клубе.

Отношения в коллективе звезд – единственное, что может, как видится, остановить ПСЖ в этом сезоне в его походе за кубком Лиги чемпионов УЕФА, так как уже по старту нового сезона Лиги 1 заметно, что у действующего чемпиона на длинной дистанции вряд ли появятся полноценные конкуренты. Готовится к группе Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом», «Маккаби» и «Бенфикой» в составе команда Галтье будет именно в течение текущей недели, так как после этого ее ждет приезд гостей из Турина, вояж в Хайфу и очень непростой выезд в Лион – и это все еще до начала международной паузы!

Ориентировочные составы


«Тулуза»: Дюпе – Абухляль, Николайсен, Руо, Деслер – ван ден Боомен, Спирингс – Ратао, Деягере, Шаиби – Далинга.

ПСЖ: Доннарумма – Кимпембе, Рамос, Маркиньос – Мендеш, Витинья, Верратти, Хакими – Неймар, Мбаппе, Месси.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре голевая вакханалия ПСЖ получит продолжение. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «ПСЖ» (-2) с коэффициентом 1.96 по линии Parimatch.

31 августа, среда

«Тулуза» – ПСЖ
Тулуза. «Муниципальный». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Прогноз Sport.ua – 0:4
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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