Англия01 сентября 2022, 13:13 |
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ВИДЕО. Манчестер Юнайтед презентовал 100-миллионного новичка Антони
Бразильский вингер покинул «Аякс»
01 сентября 2022, 13:13 |
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30 августа «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании вингера «Аякса» Антони. Он обошелся английскому клубу в 100 миллионов евро.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» провел официальную презентацию Антони в качестве игрока команды:
📞 Calling: @Antony00 🇧🇷— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
Welcome to United ❤️ #MUFC
🤳 Straight from the heart. @Antony00 is a RED! 🔴#MUFC pic.twitter.com/wzRA7El4PD— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
É oficial. #MUFC || @Antony00 pic.twitter.com/lIaJl31lRN— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
🇳🇱 ➡️ 🏴@Antony00 is READY! 👊#MUFC pic.twitter.com/df6IGY7gVC— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
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