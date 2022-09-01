ВИДЕО. Манчестер Юнайтед презентовал 100-миллионного новичка Антони

30 августа «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании вингера «Аякса» Антони. Он обошелся английскому клубу в 100 миллионов евро.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» провел официальную презентацию Антони в качестве игрока команды: