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  4. ВИДЕО. Манчестер Юнайтед презентовал 100-миллионного новичка Антони
Англия
01 сентября 2022, 13:13 |
656
1

ВИДЕО. Манчестер Юнайтед презентовал 100-миллионного новичка Антони

Бразильский вингер покинул «Аякс»

01 сентября 2022, 13:13 |
656
1
ВИДЕО. Манчестер Юнайтед презентовал 100-миллионного новичка Антони
ФК Манчестер Юнайтед

30 августа «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании вингера «Аякса» Антони. Он обошелся английскому клубу в 100 миллионов евро.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» провел официальную презентацию Антони в качестве игрока команды:

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Манчестер Юнайтед Антони видео фото
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Kain_X_Rain
Краще б Притулі задонатили...Яскравiше б було )
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