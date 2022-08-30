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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Антони – игрок Манчестер Юнайтед
Англия
30 августа 2022, 15:26 |
1216
3

ОФИЦИАЛЬНО. Антони – игрок Манчестер Юнайтед

Бразильский вингер покидает «Аякс»

30 августа 2022, 15:26 |
1216
3
ОФИЦИАЛЬНО. Антони – игрок Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании бразильского вингера «Аякса» Антони. Условия трансфера и личного контракта согласованы, игроку остается только пройти медосмотр.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 95 миллионов евро плюс бонусы. 22-летний вингер – самый дорогой трансфер нынешнего лета на данный момент.

Антони перешел в «Аякс» из «Сан-Паулу» летом 2020 года за 15,75 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 12 голов и 10 ассистов в 33 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед Аякс Антони трансферы трансферы АПЛ
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Умник
Аякс просто денежный магнат.
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Kain_X_Rain
Дони,Санчо,Антони...
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