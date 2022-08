ОФИЦИАЛЬНО. Антони – игрок Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании бразильского вингера «Аякса» Антони. Условия трансфера и личного контракта согласованы, игроку остается только пройти медосмотр.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 95 миллионов евро плюс бонусы. 22-летний вингер – самый дорогой трансфер нынешнего лета на данный момент.

Антони перешел в «Аякс» из «Сан-Паулу» летом 2020 года за 15,75 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 12 голов и 10 ассистов в 33 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC