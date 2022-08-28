Сделка на 100 миллионов евро. МЮ близок к покупке лидера Аякса

«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» крайне близки к трансферной договоренности по бразильскому вингеру амстердамцев Антони.

«Аякс» отказался от предложения в 76,3 миллионов фунтов (90 миллионов евро), после чего «Манчестер Юнайтед» представил улучшенное предложение – 85 миллионов фунтов (порядка 100 миллионов евро), которые ранее требовал за игрока нидерландский клуб.

По личным условиям Антони договорился с «Манчестер Юнайтед» еще несколько дней назад, а потому сейчас сделка оценивается как весьма вероятная. Ожидается, что официально о трансфере бразильца английский клуб сможет объявить в ближайшие 24-48 часов.

Напомним, что нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ранее был коучем «Аякса», где успел поработать с Антони и ознакомится с возможностями бразильца.