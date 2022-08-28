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Англия
28 августа 2022, 17:53 | Обновлено 28 августа 2022, 18:15
1157
1

Сделка на 100 миллионов евро. МЮ близок к покупке лидера Аякса

Антони в ближайшие дни может перебраться на «Олд Траффорд»

28 августа 2022, 17:53 | Обновлено 28 августа 2022, 18:15
1157
1
Сделка на 100 миллионов евро. МЮ близок к покупке лидера Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» крайне близки к трансферной договоренности по бразильскому вингеру амстердамцев Антони.

«Аякс» отказался от предложения в 76,3 миллионов фунтов (90 миллионов евро), после чего «Манчестер Юнайтед» представил улучшенное предложение – 85 миллионов фунтов (порядка 100 миллионов евро), которые ранее требовал за игрока нидерландский клуб.

По личным условиям Антони договорился с «Манчестер Юнайтед» еще несколько дней назад, а потому сейчас сделка оценивается как весьма вероятная. Ожидается, что официально о трансфере бразильца английский клуб сможет объявить в ближайшие 24-48 часов.

Напомним, что нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ранее был коучем «Аякса», где успел поработать с Антони и ознакомится с возможностями бразильца.

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Антони Манчестер Юнайтед Аякс трансферы АПЛ трансферы
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Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Віталій Яценко
Тренер який, навіть змінивши клуб, продовжує працювати на Аякс. Викачує бабло з Глейзерів за гравців, які безумовно якісні, але і половини тих сум, які за них платять, не коштують. 
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